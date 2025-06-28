Yeniçağ Gazetesi: Emekliler sadaka değil insanca yaşam istiyor!

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EMEKLİLER SADAKA DEĞİL İNSANCA YAŞAM İSTİYOR!

Temel gıda ürünlerini almakta zorlanan, sağlık hizmetine ulaşmakta sıkıntı yaşayan, torununa harçlık veremeyen emekliler, "Vitrinleri seyretmek değil, satın alabilmek istiyoruz." dedi.

GELECEĞİMİZİ DE ÇALDILAR

Bir yandan TÜİK' in insafına terk edilerek düşük enflasyon hesabıyla maaşları sürekli eriyen emekliler, diğer yandan 'kök maaş' denilerek "0’ zamla karşı karşıya bırakılan emekliler meydanlardan seslerini duyurmaya çalışıyor. İzmir Emekliler Platformu üyeleri "İnsanca yaşam istiyoruz" sloganları ile eylem yaptı. Emekliler "Etiketler sürekli değişirken, bize satın almak değil seyretmek düşüyor" diye isyan etti. Platform adına konuşan Kenan Işık ise "2024 yılım emekliler yılı ilan edenler, 2025 yılının ilk altı ayında geleceğimizi de çaldılar" dedi.

HAKLARIMIZ GASP EDİLDİ

Işık şunları söyledi: Emeklilere sefaleti ve açlığı reva gördüler. Haklarımızı yok saydılar. Yıllarca üretimde, hizmet sektöründe en ağır işlerde ömrümüzün en güzel yıllarını sermaye sahipleri daha çok kar etsinler diye harcamadık. Bedenen, ruhen yıprandık. Saldırılara maruz kaldık. Çalışırken geleceğimiz için aylıklarımızdan peşin peşin kesilen SSK-Emekli Sandığı primleri ile insanca yaşayacağımızı beklerken, haklarımız gasp edildi. Bizden keserek aldıklarınızı şimdi geri istiyoruz. Biz sizlerden sadaka, lütuf istemiyoruz.

KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYALIM

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz da "Kiralar, faturalar, temel gıda fiyatları her geçen gün artarken, emeklilerin gelirleri yerinde sayıyor. Gönlümüzden geçen şudur, emekli kimseye muhtaç olmadan yaşasın, çocuğuna yük olmasın, pazara gittiğinde eli boş dönmesin. Ama ne yazık ki gerçekler çok daha karanlık. Bugün gelinen noktada ise temel gıda ürünlerini almakta zorlanan, sağlık hizmetine ulaşmakta sıkıntı yaşayan, torununa harçlık veremeyen bir nesil haline getirildik" diye konuştu.