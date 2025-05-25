Yeniçağ Gazetesi: Emekliler tatil yaptığını rüyasında görse inanmaz!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EMEKLİLER TATİL YAPTIĞINI RÜYADA GÖRSE İNANMAZ!

14 bin 500 lira maaş, 1 gram altın arası bile etmeyen ikramiyelere isyan eden emekliler, “Tatilin hayali bile zor. Bayram geldi, kurban kesmeyi bırakın, torunlara harçlık bile veremeyiz” diyor.

ÇAY İÇMEYE PARALARI YOK

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, yaklaşan Kurban Bayramı’nın emekli için zor geçeceğini belirterek, “Bir emekli elinde yarım litrelik suyla akşama kadar onunla idare ediyor. Çay bile içemiyor. Emekliler karnını doyuramazken, kendi yaşamını sürdüremezken tatili hayal etmeleri bile mümkün değil. Rüyalarında görseler bile inanmazlar diye düşünüyorum. 14 bin 500 lira olmayan bir maaşla bir emeklini bırakın kendi ihtiyacını karşılaması mümkün değil. En azından 4 bin lira olan bayram ikramiyesi asgari ücrete çıkartılsın" dedi.

TORUNA HARÇLIK VERMEK ZOR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür de emeklilerin buruk bir kurban bayramı geçireceklerini belirterek "Devletimizin 2018 yılında vermiş olduğu bin lira ikramiye ile emeklimizin yüzde 60’ı iyi kötü bir kurban alıp kesebilirken bugünkü ekonomik şartlarda verdikleri 4 bin lira ile ancak 5 kilo et geliyor. Bu ikramiye ile değil kurban kesmek, vatandaş artık torununa dahi bir hediye alamayacak durumlara düştü. Torunumuz bayramda elimizi öptüğü zaman çıkarıp ona bir harçlık verme gücüne sahip değiliz artık" ifadelerini kullandı.

KAPIYI ÖRTÜP DURACAĞIZ

Osmaniye’de emekliler aldıkları maaşla kurbanlık alamayacaklarını ifade ettiler. Bir emekli, "Kurban kesemem. Tavuk ya da horoz alır keseriz inşallah. Eğer hocalar ona da bir şey fetva verirse bu işin çözümünü bulmuş olur emekliler" derken, başka bir emekli vatandaş ise, "Biz ancak kurbanın bir bacağını alırız" ifadesini kullandı. Bir başkası ise “Bu maaşlarla ne yapabiliriz. Kapıyı örtüp duracağız evde” sözleriyle dert yanarken, diğer emekli, “Bu gidişat iyi gidişat değil. Komşulardan pay verirler diye bekleyeceğiz. Başka bir ihtimal yok” diye konuştu.

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‘EMEKLİ KURBAN KESEMEZ TATİLİ HAYAL BİLE EDEMEZ’

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“4 bin lira bayram ikramiyesi ile bırakın kurban kesmeyi, torununa harçlık bile veremez” Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Şanlı emekliye bayram ikramiyesinin en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyledi.

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Kurban Bayramı’nın yaz mevsiminin başında olması emeklileri kara kara düşündürmeye başladı. 14 bin 500 lira emekli maaşının ev kirasına ancak yettiğini, 4 bin lira bayram ikramiyesi ile de bırakın kurban kesmeyi torununa harçlık dahi veremeyecek durumda olduğunu belirten Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Bir emekli elinde yarım litrelik suyla akşama kadar onunla idare ediyor. Çay bile içemiyor. Bir emeklinin evi yoksa yaşamını sürdürmesi olanaksız. Tatili hayal etmeleri bile mümkün değil" dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekti. Şanlı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere en az asgari ücret düzeyinde olacak şekilde bayram ikramiyesi verilmesi önerisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı eleştiren Şanlı, şunları söyledi: "Buradan özellikle ülkemizi yönetenlere ve cumhurbaşkanına, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, Cevdet Yılmaz’a sesleniyoruz. Cevdet Yılmaz bugünlerde yaptığı programlarda kendisi açık açık söylüyor. Diyor ki, 'emeklilerin maaşları az. 15 bin lira alıyorlar'. Düşünün bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı, emeklilerin 15 bin liranın altında maaş aldığını bile bilmiyor yani. Gerçekten acıyorum.

Maaş zamlarına yönelik eylemlerimiz yükselteceğiz. Çünkü emekliler sıkıntılı. Çünkü yoksulluk sınırı 83 bin lirayı geçti. Şu anda çalışanlar bile yoksulluk sınırının altındalar. Onların durumu da kötü ama emeklilerin durumu çok çok daha kötü."

Yaz tatilini emeklilerin rüyasında görse dahi inanmayacağını belirten Şanlı, "Emekliler karnını doyuramazken, kendi yaşamını sürdüremezken tatili hayal etmeleri bile mümkün değil" ifadelerini kullandı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, emeklilerin buruk bir kurban bayramı geçireceklerini belirterek "Devletimizin 2018 yılında vermiş olduğu bin lira ikramiye ile emeklimizin yüzde 60’ı iyi kötü bir kurban alıp kesebilirken bugünkü ekonomik şartlarda verdikleri 4 bin lira ile ancak 5 kilo et geliyor. Bu ikramiye ile değil kurban kesmek, vatandaş artık torununa dahi bir hediye alamayacak durumlara düştü. Torunumuz bayramda elimizi öptüğü zaman çıkarıp ona bir harçlık verme gücüne sahip değiliz artık" dedi.

2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesine rağmen emekliler için umutların suya düştüğü bir yıl olduğunu belirten Vedat Gür, şu ifadeleri kullandı: "İnşallah 2025 yılında telafi edilir düşüncesi ile çok büyük bir beklentimiz vardı ama Ocak 2025’te bizlere verilen zamlar da emekliyi tamamen hayal kırıklığına uğrattı.”

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi’nde emekliler aldıkları maaşla kurbanlık alamayacaklarını ifade etti. Bir emekli, "Alabileceğimiz bir mal yok şu anda. Tavuk ya da horoz alır keseriz inşallah. Eğer hocalar ona da bir şey fetva verirse bu işin çözümünü bulmuş olur emekliler" derken, başka bir emekli vatandaş ise, "Biz ancak rüyamızda alırız kurbanlığı. Nerede alalım biz kurbanlığı. Bir bacağını alırız ancak" ifadesini kullandı. Bir başkası ise “Bu maaşlarla ne yapabiliriz. Kapıyı örtüp duracağız evde” sözleriyle dert yanarken, diğer emekli, “Bu gidişat iyi gidişat değil. Komşulardan pay verirler diye bekleyeceğiz. Başka bir ihtimal yok” diye konuştu. Bir başka emekli ise, ''Vallahi bu gidişat zor yani almamız. Görüyorsun bir kilo patlıcan alabildim ancak daha başka almadım. İnşallah aylıklarımıza bir şey yaparlar, bu gidişle durumlarımız iyi değil. Ne yapacağız, komşulardan pay verirlerse bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok.'' (ANKA)