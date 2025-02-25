Yeniçağ Gazetesi: Emeklilere yine iftar kuyrukları göründü!

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EMEKLİNİN RAMAZAN’DA UMUDU İFTAR ÇADIRINDA

Ramazan Ayı yaklaşırken, emekli, asgari ücretli dar gelirli bu mübarek ayda iftar ve sahurda nasıl sofra kuracağını kara kara düşünürken bu ayın simgesi olan pideyi de karşıdan seyredecek. Emeklilerin çok büyük bir kısmı umudunu iftar çadırlarına bağladı.

Tırmanan gıda enflasyonu karşısın da satın alma gücü her geçen gün eriyen 14 bin 469 lira emekli maaşı ile, 22 bin 104 lira asgari ücret alan çalışanlar için, Ramazan Ayı'nda iftar ve sahur sofrası ancak yardımlarla kurulabilecek. Birçok emekli ise iftar için umudunu belediyelerin kuracağı iftar çadırlarına bağladı.

Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, emeklinin yaşam kalitesini yükseltmek adına hiçbir adımın atılmadığını belirterek, emeklilerin belediyelerin verdiği koli ve gıda yardımlarıyla ayakta durduğunu ifade etti.

Başkan Dilbaz, "Belediyelerimize teşekkür ediyoruz en azından bazı emeklilerimize koli ve gıda yardımında bulunabiliyorlar. Emekliler ve vatandaşlarımız bu yıl da Ramazan ayını belediyelerimizin vereceği iftar ile karınlarını doyurabilecekler. Ne hale geldik. Ülkemizde vatandaşlarımızı bir lokma ekmeğe muhtaç hale getirdiler. Geçen hafta kandil akşamı Orhangazi Mahallesinde kandil simidi almak için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdular. Bedava kandil simidi almak için metrelerce kuyruğa girmek olsa olsa Türkiye'de olur dedik. Bunu da gördük. Biz böyle olayları bir zamanlar Afrika ülkelerinde görürdük" diye konuştu.

Emeklilerin iftar ve sahur yapacak halinin kalmadığını söyleyen Dilbaz, "Emekli zor durumda, emekli geçinemiyor, emekli yaşam mücadelesi veriyor' dedik. Hiçbir çözüm, hiçbir gayret, hiçbir adım atılmadı. Ramazan geliyor. Bu insanlar da ekmek yemek, su içmek kısacası yaşamak istiyorlar. İnançlarını yerine getirmek istiyorlar. Oruç tutacaklar, sahura kalkacaklar, iftar yapacaklar. Gerçekten yapabilecekler mi? Pide olmuş 25 lira, üstelik gramajı düşük. Ekmeğin yerini tutmuyor. Üstelik iki ekmek parası. Ramazanda çoğu fırın ekmek çıkartmıyor. Çay simit hesabında ayın sonunu getiremiyorduk. Şimdi de kısacası yaşamak istiyorlar. İnançlarını yerine getirmek istiyorlar. Oruç tutacaklar, sahura kalkacaklar, iftar yapacaklar. Gerçekten yapabilecekler mi? Pide olmuş 25 lira, üstelik gramajı düşük. Ekmeğin yerini tutmuyor. Üstelik iki ekmek parası. Ramazanda çoğu fırın ekmek çıkartmıyor. Çay simit hesabında ayın sonunu getiremiyorduk. Şimdi de pide hesabı yapalım 14 bin 469 TL maaşımızla; 2 bin 500 lira doğal gaz, bin lira elektrik, 400 lira su, 10 bin lira kira. 569 lira kalan para. 569 bölü 25 eşittir 22 adet pide. Günde yarım pide. 30 adet pide alamadık yanında katık edebileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.

Dilbaz, "Ülkemizin ekonomisini bu kadar bozmak, gelir dağılımında bu kadar eşitsizlik yaratmak ve adaletsiz davranmak hükümetimize yakışmıyor. Bu kötü tabloları bir daha yaşamamak için en azından bayram öncesi emeklinin derdine küçük de olsa çare olur ümidiyle yetkililere sesleniyoruz. İkramiyeler en az bir maaşa yükseltilmelidir. Bayram ikramiyesini Ocak ayından bu zamana kadar ertelediler. Açıklamıyor, açıklayamıyorlar. 3 bin lira bayram ikramiyesi mi olur. Emekli bayram yapmıyor, acı çekiyor. Bayramda ikram edeceği şekeri alamıyor. Ne bayramı kabusu yaşıyor. Bu kadar vicdansız olamazsınız. Emekliye artık fitre ve zekat vermeyi uygun görüyorsunuz. Ülkesine bunca yıl hizmet vermiş emekli olmayı hak etmiş insanlara bunu mu layık görüyorsunuz? Sosyal devlet bu olamaz. Adalet bu değil" ifadesini kullandı.