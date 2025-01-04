Yeniçağ Gazetesi: Emeklilerin çekecek daha çok çilesi var!

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14 bin lira emekliyi aç bırakma maaşıdır

Açıklanan enflasyon oranı ile en düşük emekli maaşının 14 bin liraya çıkacağını söyleyen Özel, “14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır. Emekliyi aç bırakma maaşıdır. Lanet olsun böyle düzene. Bu düzeni değiştireceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Ardahan’a konuk oldu. Özel, Ardahan Belediyesi’ni ziyaretinden sonra vatandaşlara seslendi. Ardahan’a beşinci kez geldiğini söyleyen Özel, bölgenin geçim kaynağını olan hayvancılığın can çekiştiğine dikkat çekerek, “Bugün Ardahan’da sütü 12 liraya satıyorsunuz. Yemin kilosu da 12 lira. Hani bir kilo süt satınca, 1,5 kilo yem alacaktık. 1 kilo süt satınca 1,5 kilo yem alırsan para kazanır. 1 kilo süt, 1 kilo yem aynı paraya gelirse ki şimdi alınamıyor bile o zaman maalesef hayvanlar kesime gider, hayvancılık yara alır” dedi.

İthalatın kesilmesini isteyen CHP lideri, “Ben buradan Erdoğan’ı bir kez daha uyarıyorum. Ardahan’da gece eksi 30 derece, gündüz eksi 16-17 derecede bu insanlar sana sesini duyuramadıkları için burada toplandılar. ‘Yap’ demiyorum, yapmayacaksın. ‘O ithalatı engelle’ demiyorum çünkü, söz verdin, yandaşlarını zengin edeceksin. Ama CHP ilk sandıkta gelecek, ithalatı yasaklayacak o kaynakları Ardahan’ın hayvancısına, çiftçisine aktaracak, bu insanların yüzünü güldürecek. Söz veriyoruz buna.” diye konuştu.

Konuşmasından kısa süre önce açıklanan enflasyon rakamlarını da hatırlatan Özgür Özel, “Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Niye? Bugün açıklanan enflasyon toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2,5-3 çıksa, iki puan fazla zam verecek. Emekliye yüzde 12 değil, 11 vermek için, 16 değil, 15 vermek için bugün enflasyonu geçen sene olduğu gibi bütün zamlar 1 Ocak’tan geçerli, enflasyon yüzde 1 dediler. Yine SSK emeklisinin, yine devlet memurluğundan emekli olanın, Bağ-Kur emeklisinin, tarım Bağ-Kur emeklisinin cebinden para çaldılar. Erdoğan diyor ki; ‘Emeklileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim.’ Maalesef doğru söylemiyor. Tayyip Bey gelmeden önce, onun hep kötülediği üçlü koalisyon döneminde, rahmetli Ecevit’in o beğenmediği son döneminde, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 22 bin lira. Yetersiz ama 22 bin lira. 1,5 asgari ücret olsa, kaç para olacak emekli maaşı? 33 bin lira. Bugün 12 bin 500 lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyorlar. 14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır. Emekliyi aç bırakma maaşıdır. Emekliyi sefalete mahkum etme maaşıdır. 14 bin lira ile emekli ev kirası ödese, Ardahan’da ortalama ev kirası 12 bin 200 lira. Yani bütün evlere ödenen kirayı ev sayısına böl, 12 bin 200 lira. 14 bin lira maaş, 12 bin lira ev kirası. Nasıl olacak bu geçim? Hadi ortalaması 12, en kötü eve razı oldun, 6 bin, 7 bin, 8 bin liradan aşağı ev yok. Maaşın yarısından çoğu kiraya geçiyor. Maaşı kiraya versen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın.” ifadelerine yer verdi.

“Erdoğan zenginlerin dostudur” diyen Özgür Özel şöyle devam etti: “O emekliye bulamadığı parayı, beşli çeteye, 40 haramilere bulmaktadır. Onun 43 zengin müteahhidinin 37’si geçen sene bir kuruş vergi vermedi ama buradaki Ardahanlıların vergi vermekten anası ağladı. Elektrik kullanırken vergi, suda vergi, mazota vergi, ekmeğe vergi, kıyafete vergi, kırtasiyeye vergi, dolaylı vergilerin toplamı yüzde 67. Yüzde 20 de maaşlarından kestin, yüzde 87. Şirketler ne verdi? ‘Yüzde 13’ dedin, yüzde 11 vergi toplandın. Koca koca holdinglerden, koca koca zenginlerden, kırk haramilerden yüzde 11, garibandan, emekliden, emekçiden yüzde 87. Yüzde 11 ile, yüzde 15 ile geçim olmaz. 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz. 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz Lanet olsun böyle düzene.Bu düzeni değiştireceğiz. ‘Geçim yoksa,seçim var.”

Gülara SUBAŞI/ANKA