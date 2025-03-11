Yeniçağ Gazetesi: Emeklinin hesabına yine hüsran düştü!

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HÜKÜMET EMEKLİNİN İKRAMİYE ÇIĞLIKLARINA SAĞIR OLDU

AKP iktidarı emekliyi yine hüsrana uğrattı. Emeklinin ikramiye 10-15 bin lira olması talebini görmezden geldi.

Emeklilerin günlerdir "Bayram ikramiyesi en az 10-15 bin lira olmalı ki torunlarımıza harçlık verebilelim, nefes alalım" çığlıklarını hükümet duymadı ve bayram ikramiyesini 4 bin lira olarak açıkladı. Emekliler hükümetin bu açıklamasına isyan etti.

Birleşik Emekliler Sendikası, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı. İki dini bayramda en az 14 bin 469 lira bayram ikramiyesi verilmesi temennisinde bulunulan açıklamada, "Emekliyi sizin belirlediğiniz politikalar yoksullaştırdı. Şimdi sizin yarattığınız bu derin yoksulluğun faturasını biz emekliler ödemek istemiyoruz" denildi. Ramazan ayının ilk haftasının geride kalmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Birleşik Emekliler Sendikası, bayram ikramiyelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bayram ikramiyesini hem kalıcı hale gelmesini hem de en düşük emekli maaşına eşitlenmesini talep ediyoruz"

"2018 yılı itibariyle emeklilere iki dini bayramda bin TL yardım verilmeye başlandı. 2024 yılı itibariyle bu yardım 6 yılda 3 bin TL'ye yükseltildi. Öncelikle iki dini bayramda verilen bu yardımın kalıcı olmaması için adına yardım dendi. Oysa biz iki dini bayramda verilen bu yardımın adının bayram ikramiyesi olarak değiştirilmesini ve böylelikle kalıcı hale gelmesini, aynı zamanda adının ikramiye olduğunda yasal olarak en az en düşük emekli maaşı kadar olacağından yani 14 bin 469 TL'ye yükseleceğinden başta bayram yardımı değil, bayram ikramiyesi olarak hem kalıcı hale gelmesini hem de en düşük emekli maaşına eşitlenmesini talep ediyoruz. Özellikle 2008 yılı sonrası emekli aylık bağlanma oranlarının düşürülmesi... Emekli maaş oranlarının belirlenmesindeki etken TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verileri baskılanarak, emekliler orta sınıf yaşam tarzından toplumun en yoksul ve mağdur kitlesi haline dönüştürüldü. Biz emeklilerin ger-çek çarşı-pazar enflasyonu karşısında alım gücümüz her geçen gün daha zayıflıyor. "İki dini bayramda en az 14 bin 469 lira oranında verilecek bayram ikramiyesi emeklinin yarasına merhem olacaktır" Ocak ayında emekliye verilen yüzde 15,75 ve memur emeklisine verilen yüzde 11'lik artışlar daha emeklinin cebine girmeden gıdadan, akaryakıta, faturalardan, ev kirasına gelen yüksek artışlardan kaynaklı eridi. Bu vesile ile iki dini bayramda en az 14 bin 469 lira oranında verilecek bayram ikramiyesi bir nebzede olsa emeklinin bir yarasına merhem olacaktır. 16,3 milyon emekli adına başta cumhurbaşkanına ve iktidara sesleniyoruz; her fırsatta 'yaparsa AKP yapar' diyorsunuz ya, 'evet' emekliyi sizin belirlediğiniz politikalar yoksullaştırdı. Şimdi sizin yarattığınız bu derin yoksulluğun faturasını, biz emekliler ödemek istemiyoruz. Kendi yarattığınız yoksulluğu gidermenizi ve 16,3 milyon emeklinin sesini duymanızı istiyoruz. Buyurun madem 'yaparsa AKP yapar' yarattığınız derin yoksulluğa çözüm üretin diyoruz. Biz emekliler sadaka değil yıllarca ödediğimiz primlerimizin karşılığını istiyoruz. Uyguladığınız politikalar ile gasp ettiğiniz haklarımızın iadesini istiyoruz. Çok değil insanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. Sanırım yıllarca hem çalışarak hem ödediğimiz primlerle ülkenin kalkınmasına en fazla katkı veren bir kitle olarak insanca yaşam standardını en fazla hak eden bir kitleyiz."

Bu arada Artvin'in Hopa ilçesinde emekliler, elektrik zamlarının geri alınması için Enerji Bakanlığı'na, sağlık katkı paylarının kaldırılması için de Sağlık Bakanlığı'na teslim etmek üzere stant açarak imza kampanyası başlattı.