Yeniçağ Gazetesi: Emeklinin sofradaki ekmeği küçültüldü!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

BAŞEVİRGEN: İKTİDAR EMEKLİNİN SOFRASINDAKİ EKMEĞİ KÜÇÜLTTÜ

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "İktidar, 14 bin 469 liralık maaşıyla pazarlarda çürük sebze seçmek zorunda bıraktığı, et reyonlarını karşıdan seyrettiği karnı aç emekliler yarattı” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen iktidarın yanlış politikalarıyla emeklinin 14 bin 469 liralık maaşıyla bırakın yatırım yapmayı, karnını bile doyuramadığını, pazarlarda çürük sebze meyve seçmek zorunda bırakıldığını söyledi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Emeklinin yıllarca döktüğü alın teri, ancak bir yarım altın ediyor. İktidar, yıllarca çalışıp ülkesine katma değer katan, refah içinde yaşaması gereken emekliler yerine marketlerde et reyonlarına uzaktan bakan, pazarda çürük sebzeleri seçmek zorunda kalan emekliler yarattı. İktidar emeklinin sofrasındaki ekmeği küçülttü" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, milyonlarca emeklinin yaşam mücadelesi verdiği 14 bin 469 liralık maaşıyla sadece bir yarım altın alınabildiğine dikkat çekti. Emeklinin sadece yarım altın eden maaşıyla beslenemediğini, barınamadığını, faturalarını ödeyemediğini belirten Başevirgen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İktidarın emekliler için uyguladığı maaş politikasını eleştiren Başevirgen, "Türkiye'de emeklinin adı kaldı, kendi yok. İktidarın göstermelik zamlarıyla, milyonlarca emekli 14 bin 469 liralık maaşıyla açığa ve yoksulluğa mahkum edildi. İktidarın 'ekonomi iyiye gidiyor' masallarına karşın emeklinin, çarşıda pazarda karşılaştığı manzara çok farklı. Bugün emekli 14 bin 469 liralık maaşıyla sadece bir yarım altın alabiliyor. Yani emeklinin yıllarca döktüğü alın teri, ancak bir yarın altın ediyor. Üstelik maaşın neredeyse tamamı buna gidiyor" dedi. İktidar et reyonlarına sadece uzaktan bakabilen emekliler yarattı.

Emeklinin yatırım yapmak bir kenara dursun karnını doyurmakta bile zorlandığını ifade eden Başevirgen, "Emekli altın alıp yatırım yapmayı hayalinde bile göremiyor. Çünkü emeklinin karnı aç. Ortalama bir kilogram kıyma fiyatın 700 lira olduğu ülkemizde, etin kokusunu dahi unutan emekli eti tenceresinde sadece Kurban Bayramı'nda görebiliyor. İktidar, yıllarca çalışıp ülkesine katma değer katan, refah içinde yaşaması gereken emekliler yerine marketlerde et reyonlarına uzaktan bakan, pazarda çürük sebzeleri seçmek zorunda kalan emekliler yarattı" diye konuştu.

Emeklinin maaşıyla insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdüremediğini de sözlerine ekleyen Başevirgen, "İktidarın beceriksiz ekonomi politikaları, rant uğruna milyonları ezdi. Yandaş müteahhitlere verilen dolar garantili ihaleler devam ederken, emeklinin elektriği kesildi, doğalgazı kesildi, sofrasındaki aş kesildi. Emekli, altın almak bir yana, ay sonunu getirmeyi bile başaramıyor. İktidar emeklinin sofrasındaki ekmeği küçülttü. Mevcut emekli maaşıyla ne altın alınır, ne et yenir, ne çocuk okutulur, ne de insan onuruna yakışır bir yaşam sürülür. AKP'nin bu adaletsiz düzeni, mutlaka değişecek" ifadelerini kullandı.