Yeniçağ Gazetesi: Emeklinin tenceresinde aş yerine dert kaynıyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EMEKLİNİN TENCERESİNDE AŞ YERİNE DERT KAYNIYOR

Birçok kentte sokağa çıkan emekliler, "Sürekli ağladık, biraz gülelim" sloganları altında "Sahte TÜİK rakamları nedeniyle tenceremiz boş. Boynumuz bükük kaldı" açıklamaları yaptı.

ÇÖPTEN YİYECEK TOPLANDI

Emekliler meydanlardan seslerini duyurmaya çalışıyor. Tüm Emekliler Sendikası Konak Şubesi üyeleri İzmir'de yaptığı eylemde, "Açlığa mahkûm edildik" diyerek çöpten yiyecek topladı. Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu da yaptığı açıklamada, "Emekli aylıkları sahte TÜİK verilerine göre değil; bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellensin. Derhal tüm emekli, dul ve yetimlerin kök maaşlarına acilen seyyanen zam yapılsın. TBMM'den emekli sendikaları statü yasası çıkarılsın" dedi.

KATKI PAYLARI KALDIRILSIN

Ekşioğlu taleplerini şöyle sıraladı: Emekli maaşlarından kesilen muayene, ilaç gibi tüm sağlık kesintilerine son verilsin. Şehir içi tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın. Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın ve temel yaşama yetecek kadarı ücretsiz olsun. Banka promosyonu günün koşullarına göre değerlendirilsin, her yıl aylık artışına göre güncellensin. Konut sahibi olamayan emeklilere, TOKİ tarafından ucuz konut sağlansın. Emekliler konut sahibi olana kadar barınma yardımı yapılsın.

İNSANCA YAŞAM İSTİYORUZ

Emekli Memur-Sen de Emekliler Günü'nde emeklilerin sorunlarına ilişkin Ankara'da "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Sürekli ağladık biraz gülelim", "Canda kalmadı heves, emeklide son nefes", "Emekliler, boynu bükük bırakıldı" sloganları altında basın açıklaması yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu da Kadıköy'de düzenledikleri eylemde, "Mademki enflasyonu düşürdük diyorsunuz, neden Hâlâ yokluk ve sefalet çekiyoruz? Neden bu rakamlar bizlerin hayatına, çarşıya pazara yansımıyor? Tenceremiz neden boş? Aş yerine dert kaynatıyoruz" diye sordu.

İŞSİZ SAYISI DÜŞÜYOR MASALI

TÜİK'in "İşgücü İstatistikleri’ne göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 0,2 azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İş bulmaktan umudunu kesenlerin oluşturduğu geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 31 oldu. DISK-AR ise, "Geniş tanımlı işsiz sayısı iki aydır son 137 ayın zirvesinde. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 31. Geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2,5 milyon kişi arttı ve 12,6 milyon kişiye ulaştı" açıklaması yaptı.

YOKSULLUK SINIRI 85 BİN TL'Yİ AŞTI!

TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 1 ayda 20 bin 561TL'den 21 bin 83 TL'ye çıktı. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 85 bin 66 TL'ye yükseldi. Konfederasyonun çalışmasına göre gıda fiyatları aynı ayda aylık yüzde 4,08, yıllık yüzde 37,60 artış gösterdi.