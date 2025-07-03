Yeniçağ Gazetesi: Emekliye son darbe bugün vuruluyor!

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EMEKLİYE SON DARBE BUGÜN VURULUYOR!

Çarşı, pazarda vatandaşın çaresizliği "Çayı bile veresiye içiyorum" çığlığıyla yankılanırken TÜİK milyonlarca emeklinin '0' zam almasını sağlayacak enflasyon verisini bugün açıklıyor.

YÜZDE 16-17 ARASI

Milyonlarca emekli ve memur, TÜİK'in bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranını bekliyor. TÜİK'in ilk beş ay için açıkladığı enflasyon oranı birikimli olarak 15,09, haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 1,60 civarında olacağı tahmin ediliyor. Buna göre, yılın alı ayı için SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16-17 civarımda enflasyon farkı verilmesi öngörülüyor. Bu durumda memur ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 15,85 oranında zam yapılacak. En düşük emekli maaşı alanlar ise eğer TBMM'de yeni düzenleme yapılmaz ise bu oranlarla ‘0’ zam alacak.

KOMİSYON BEKLENTİSİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Enflasyonun açıklanmasının ardından Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşeceğimiz torba yasaya, en düşük emekli maaşının artırılmasına dair bir teklifin eklenmesi gündemde" dedi. Ağbaba, "Enflasyon farkıyla 2 bin 500 lira civan bir zam olacağı ve en düşük emekli maaşının 17 bin TL olarak teklif edeceklerini öngörüyoruz. Ancak bu emekliye öl demekten başka bir anlama gelmiyor. Emeklinin yıllar içindeki kaybının telafi edilerek, kök maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi gerekiyor" dedi.

ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ

Emekliler de düşük maaşlar nedeniyle temel ihtiyaçlarım karşılayamadıklarını belirterek, yaşadıkları ekonomik zorlukları dile getirdi. Emekli İdris Yılmaz, "15 bin lira maaş alıyorum. Sokağa çıkıp ne yapayım, hırsızlık mı yapayım? Çayı bile veresiye içiyorum. Oğluma çay söylemeye utanıyorum. Bir çay 10 lira, 20 lira olmuş. Bakalım hükümet bize ne kadar zam verecek Şaşkınlık içindeyiz, sokakta ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi. Emekli Turan Gümüş de "Hayat çok pahalı, tezgahlara sadece bakıp geçiyoruz. Emekliye yapılacak zamma da inancım yok" ifadelerini kullandı.