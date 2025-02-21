Yeniçağ Gazetesi: Emekliyi huzurevi bile kabul etmiyor

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DEVLETİN HUZUREVLERİ BİLE EMEKLİLER İÇİN LÜKS

Derinleşen ekonomik krizin en çok etkilediği kesimlerden olan emekliler, barınma kriziyle boğuşurken mahkûm edildikleri 14 bin 469 liralık sefalet ücreti devletin huzurevlerine bile yetmiyor. Emekliler Derneği'nden "Emekliler huzurevinde bile huzurla kalamıyor" tepkisi geldi.

Son yıllarda artan kira fiyatları barınma krizini de beraberin getirirken kirasını ödeyemeyen emekliler huzurevlerine başvurmaya başladı. Ancak 2024 yılının Eylül ayından itibaren yapılan yüzde 300-360 arasında zamlarla devletin huzurevleri de emekliler için lüks oldu. Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, ev alamayan, kirasını ödemeyen emeklilerin düşük emekli maaşları nedeniyle huzurevlerinde bile huzurla kalamadıklarını söyledi. Emeklilerin dar gelirli kişiler olduğunu vurgulayan Kayabaş, "Şu anda emeklilerimiz için ben hükümetimizden şunu özellikle istiyorum; ya emeklilerin güzel geçinebilecekleri bir maaş ortalamasına çıkarsınlar ya da toplu olarak imha edip kurtulsunlar" dedi. Özellikle huzurevlerine giden emeklilerin ekstra geliri yoksa huzurevlerine alınmadığını kaydeden Kayabaş, şunları söyledi:

"Orada da belli bir ücret veriliyor. Hani sen devlettin? Beni sarmalayıp, koruyacaktın? Korumuyorsun, parayla alıyorsun. O zaman huzurevi neden var? Huzurevinde huzur da bırakmıyorsun. Emeklilik ücreti veriyor. Emekli nereye gidecek? Gerçekten bir an önce mezarlığa gitmeyi düşünüyoruz. Torununuz, bir yeğeninin bir çocuğu yanına geldiği zaman harçlık veremiyorsunuz, bir şeker alamıyoruz. Emekliler 4 yıldır çok zor durumda. Ben 2000'de emekli ołdum, asgari ücretin 1,5 kat üstünü alıyordum. Ama bugün asgari ücretin yüzde 50'sine geriledik. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? O zaman ben devlete askerliğimi yaptım, vergimi verdim, devletime çalıştım, insan yetiştirdik. Kendileri saltanat sürüyorlar biz cezasını çekiyoruz. Emeklerin talepleri sosyal konutların özellikle ödenebilecek şekilde olması lazım. 2020'de bir emekli kirada oturuyorsa maaşının dörtte biri kiraya gidiyordu. Ama bugün maaşının tamamı kiraya gidiyor. Ve emekli çöplükten ekmek toplamaya başladı. Çocuğundan, torunundan imtina ediyor, uzak duruyor."

TOKİ’nin sosyal konutlarının açık artırmayla satılmasını talep etmediklerini söyleyen Kayabaş, "Açık artırmayla yapıldığı zaman kişinin mal varlığı araştırılmıyor, sorulmuyor. Adam kendi üstündeki evini oğlunun kızının üstüne yapıyor. Maddi durumu yerinde olan gidip alıyor. Bu sefer emekli ve dar gelirli konutları alamıyor. Kura yöntemiyle adil dağıtım istiyoruz. TOKİ’nin sunduğu komutların açık artırma yerine kura yöntemi ile satışa sunulmasını adalet ve şeffaflığının sağlanması açısından hayatı önem taşıdığını düşünüyonuz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yurt genelindeki huzurevi ve yaşlı bakıın rehabilitasyon merkezlerine gönderdiği 29 Ağustos 2024 tarihli resmi yazıda, artan maliyetler nedeniyle ücretlerde düzenlemeye gidildiğini duyurmuş ve eylül ayından itibaren zamlı tarifeye geçilmesi istenmişti. Buna göre, 3 bin 551 lira olan tek kişilik oda fiyatı 10 bin 652 lira, çift kişilik odanın 3 bin 110 lira olan kişi başı ücreti ise 9 bin 331 lira olmuştu. Huzurevlerinde birlikte kalan eşlerin 4 bin 834 lira ücret ödediği süit oda fiyatına ise yüzde 360 oranında zam yapılarak 17 bin 336 liraya çıkarılırken çift kişilik süit odanın tek kişi ücreti ise aylık 4 bin 437 lira iken 13 bin 309 lira olmuştu.