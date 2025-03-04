Yeniçağ Gazetesi: Enflasyon rakamlarını etiketler tekzip ediyor

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TÜİK, enflasyonun yüzde 39,05'e düştüğünü açıkladı, ses pazardaki vatandaştan geldi: Alışverişe çıkın da tezgahtaki etiketlere bir bakın, 1 haftada ne kadar zam gelmiş görün.

ENAG: YÜZDE 79,51

TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre ayık enflasyon yüzde 2,27 olurken, yıllık enflasyon yüzde 39,105 olarak açıklandı. 2025 Şubat ayı enflasyonu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başladığı 2023 Haziran ayındaki seviyeye yaklaştı. Şimşek göreve başladığında enflasyon yüzde 38,21'di. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise şubat ayında enflasyonun ay lik bazda yüzde 3,37, yıllık enflasyonun da yüzde 79,51 olduğumı duyurdu.

MİLLETLE DALGA GEÇİLMESİN

Mecidiyeköy semt pazarında vatandaş, fiyatların iktidarın "Enflasyon düşüyor” görüşünü, tekzip ettiğine dikkat çekti. Pazardaki bir emekli, "Enflasyon tek rakama düşecek. Nasıl düşecek ya? Bir gün gelsin bu pazara girsin sorsunlar" derken, bir başka emekli ise "30 lira bir pide. Kalabalık aile, üç tane pide alırsan 90 lira. Peynirin zeytinin yanına gidemiyorsun. Nasıl, neyle alacaksın? Yani bu kadar aşağılamasınlar emeklileri. Kalkıp da vatandaşla dalga geçmesinler" dedi.

POŞET ET BİLE TAŞIMIYORUZ

Bir başka emekli sadece balık aldığını on da dilimleyip torunlara yedireceğini söyledi. Pazarı boydan başa dolaştığını ancak bütçesine uygun bir şey alamadığını söyleyen bir vatandaş ise "Tertemiz geldik, tertemiz gidiyoruz. Poşet bile taşıyamıyorsun yani" diye yakındı. Bir diğeri, "İnsanlarda alım gücü diye bir şey kalmamış, hâlâ onlar enflasyonun düştüğünü söylüyor. İnsanların geçim sıkıntısı çok büyük derece-de yükselmiş. Geçin hafta aldığıma bugün param yetmiyor" ifadelerini kullandı.

TÜİK: MAAŞ ZAMLARININ SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz in, "TÜİK'in enflasyon verilerinin asılsız olduğu gerekçesiyle açtığı dava, Ankara 6. İdare Mahkemesinde duruşmalı görüldü. Seyfettin Çilesiz, avukatı Ali Ekrem Gündoğan ile TÜİK vekillerinin katıldığı duruşma ya, emekli sendikası, dernekleri Üyeleri ile bazı milletvekilleri de destek verdi. Duruşmada savunma yapan TUIK vekili, enflasyon verilerinde seçilen maddelerin ortalama fiyatlarının kullanıldığın belirterek, "Emekli maaşlarındaki artış TUIK yetkisine dahil değildir" diyerek, davanın usulden ve esastan reddini istedi. İdare Mahkemesi, nihai kararını 15 gün içerisinde açıklayacak.

KİRAYA ZAM ORANI %53.83

ŞUBAT ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre mart ayı için ko nut ve işyeri kontrat yenilemelerinde kiralarda uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Mart ayı kira artış tavanı yüzde 53,83 olarak hesaplandı.