Yeniçağ Gazetesi: Erdoğan, oy kaybına karşı harekete geçti

ERDOĞAN'DAN AKP'YE 'SÜREÇ TALİMATI: MEYDANLARA ÇIKIN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın fesih karanıyla devam eden süreç için AKP'lilere meydanlarda "Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikte, arkalarında aziz bir teşkilatla her ne yapıyorlarsa bu millet için, bu devlet için, geleceğimiz için, huzurumuz için, refahımız için yapıyorlar" demesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda konuştu. Konuşmasında PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendiren Erdoğan partililere "Davamız büyük, misyonumuz büyük, derdimiz de büyük. Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol. Biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak" dedi

"Devlet gündem hakimdir" ifadesini kullanan Erdoğan sözlerini "Silah bırakma ve fesih sürecinin Milli İstihbarat Teşkilatmız ve güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle izleneceğini ifade ettik. Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile sıkı koordinasyon, çok yakın işbirliği ve eşgüdüm halindeyiz" diye sürdürdü.

Erdoğan, partililere "Bugüne kadar her ne yaptıysak, işte bu salonda bulunan, bulunmayan geniş AK Parti ailesiyle yaptık. Bundan sonra da yine birlikte yapacağız. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı'yla ülkemize daha nice başarılar, nice zaferler yaşatacağız. Şehirlerinize döndüğünüzde cadde cadde, sokak sokak, ev ev her bir vatandaşımıza ulaşacak ve şunu söyleyeceksiniz: "Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli birlikte, arkalarında aziz bir teşkilatla her ne yapıyorlarsa bu millet için, bu devlet için, geleceğimiz için, huzurumuz için, refahımız için yapıyorlar" diyeceksiniz. Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde en başta Recep Tayyip Erdoğan durur, en başta Sayın Devlet Bahçeli durur diyeceksiniz. Kimsenin zihninde şüphe, soru işareti, kaygı kalmayacak şekilde terörsüz Türkiye'yi vatandaşlarımıza hep birlikte anlatacağız. Bizim ve yetkili arkadaşlarımızın çizdiği çerçevede ne için uğraştığımızı, gecemizi gündüzümüze ne için kattığımızı insanımıza izah edeceksiniz. Yapıcı üslubu hiçbir zaman terk etmeyecek ama hadsizlikler, kışkırtmalar, toplu mu rencide ve tedirgin eden sorumsuz açıklamalar karşısında da milletimizin hakkını, hukukunu koruyacaksınız. Her birinizin bu şuurla, bu inançla hareket edip, milletimizi bilgilendirmenizi sizlerden rica ediyorum." diye seslendi.