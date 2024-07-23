Yeniçağ Gazetesi: Erdoğan'ın taşımadığı küfe emeklinin sırtında

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ZAMSIZ GÜNÜMÜZ YOK AMA 'ENFLASYON DÜŞÜYOR'MUŞ!

Artan enflasyon ve zam yağmuru karşısında vatandaşın geçim sıkıntısı tavan yaparken TCMB'nin temmuz ayı "Piyasa Anketi"nde katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi düştü! Bakan Şimşek, "Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek" dedi.

Yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı geçim sıkıntını derinleştirirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketinin Temmuz versiyonunda 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyelerine gerilemesi dikkat çekti.

TCMB'nin, reel ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla yaptığı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre; katılımcıların cari yılsonu tüketici enflasyonu (TOFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu. 12 ay sonrasının TOFE beklentisi 31,79'dan yüzde 30,02 sevi. yesine inerken 24 ay sonrası TOFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yılsonu döviz kuru (ABD Dolan/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, yeni anket döneminde 41,52 TL'ye yükseldi.

Katılımcıların gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak revize edilirken GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Katılımcıların BIST Repo ve TersRepo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken, bu anket döneminde yüzde 50,30 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçla rina ilişkin iki grafik paylaşarak değerlendirme yaptı

"Enflasyon beklentileri hedefimize yakınşıyor" diyerek başladığı açık lamasında Şimşek, yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 43', 12 ay sonra sanın yüzde 30 a ve 24 ay sonrasının yüzde 19,3'e düştüğünü anımsattı. Orta Vadeli Program'ı açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi'' diyen Şimşek, gelecek öngörülerine yönelik olarak da şunları kaydetti. "Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzde ki aylarda daha da belirginleşecek."

■ MERVE KIZILALP