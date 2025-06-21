Yeniçağ Gazetesi: Eriyen asgari ücret için ara zam çığlığı!

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ERİYEN ASGARİ ÜCRET İÇİN ARA ZAM ÇIĞLIĞI!

Önlenemeyen hayat pahalılığı karşısında buharlaşan asgari ücretle geçinemeyenlerin feryadı ülkenin dört bir yanından yükselirken Temmuz'da ara zam beklentisi zirve yaptı.

EK İŞ YAPAN DA GEÇİNEMİYOR

2025 yılı başından bu yana uygulan makta olan asgari ücretin artık yetersiz kaldığından yakınan milyonlarca çalışan ve ailesi umudunu Temmuz ayında yapılmasını istedikleri ara zamma bağladı. Osmaniye'de ANKA mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, "Geçinemiyoruz, ek iş yaparak bütçemizi denkleştirmeye çalışsak da yetmiyor. İktidar sesimize kulak versin" çağrısında bulundu.

UMUTSUZ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Asgari ücretle çalışan Ömer Yaybel şunları söyledi: "Asgari ücret bize yetmiyor. Her şeye zam geliyor. Doğal gaza zam, elektriğe zam. Ne ile geçineceğimizi bilmiyoruz. Aldığımız 22 bin lira paranın 17 bin 500 lirası kiraya gidiyor. Ara zam istediğimizde zaten bir kere yaptılar ondan önce de iki defa yaptılar. Bu sene ara zam istiyoruz ama yapacaklarını da zannetmiyorum fakat yapmalarını dilerim."

ALIM GÜCÜ İYİCE GERİLEDİ

Enes Cinkara ise "Asgari ücretle çalışıyorum. Ara zam yapılmalı. Asgari ücretin artmasını istiyorum. Geçinemiyorum çünkü, nişanlıyım. Hiçbir şekilde yetmiyor. Faturalan falan ödüyorum ancak. Alım gücümüz çok düştü" dedi. Başka bir asgari ücretli Hasan Özer de, "3 tane çocuk okutan adam nasıl geçinecek bunu düşünelim. Ara zam da istiyoruz, yetkililere duyurulur" diye konuştu.