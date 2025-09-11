Yeniçağ Gazetesi: Eşit eğitim hakkına yoksulluk darbesi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EŞİT EĞİTİM HAKKINA YOKSULLUK DARBESİ

Eğitimde eşitlik söylemi lafta kaldı. 443 bin öğrenci başta ekonomik olmak üzere çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle eğitim dışında kaldı. Yoksul kategorisindeki kadınların yüzde 20’si okuma yazma bile bilmiyor

YARA GİDEREK BÜYÜYOR

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) raporuna göre, Türkiye’de eğitim çağındaki 221 bin 739 kız ve 220 bin 904 erkek çocuk eğitim sürecinde yer almıyor. Bunun en önemli sebebi ise ekonomik yoksunluk. Raporda, özellikle yoksul çocukların eğitim sorunlarının; ekonomik kriz, gelir eşitsizliği nedeniyle artmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Bunun göstergelerinden birisinin de devlet okullarında okuyan öğrencilerin, özel okullardaki öğrencilere göre iki kat daha fazla öğrenme kaybı yaşaması olduğu vurgulandı.

NESİLDEN NESİLE SÜRÜYOR

Bu konuda en büyük darbeyi kız öğrencilerin yediği belirtilen CEİD’in çalışmasına göre, yoksulluk, pandemi sonrası öğrenme kayıpları, dijital uçurum, erken yaşta evlilikler, eğitim politikaları dikkat çeken sorunlar olarak sıralandı, Yoksul kategorisindeki kadınların yüzde 20’sinin okuma yazma bilmediği belirtilen çalışmada, "Özellikle yoksulluk eğitime erişimin önündeki en büyük engellerden biri. Bu trajik durum, bir kısır döngü yaratarak yoksulluğun nesilden nesile aktarılmasına yol açıyor" denildi.

KADINLARIN DURUMU ZOR

Rapora göre, üniversitelerde kadın öğrencilerin oranı yüzde 49 iken kadınlar yüzde 21,3 ile mühendislik ve yüzde 24,5 ile bilişim teknolojileri bölümlerinde yer aldı. Türkiye’de her 10 erkeğe karşılık sadece 3 kadının programlama yapabildiği ifade edildi. Bu ayrışmanın istihdamda da devam ettiği aktarılan raporda, kadınların bilim, teknoloji, mühendislik alanındaki ücretleri erkeklerden daha düşük olduğu belirtilirken, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı politikalara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.