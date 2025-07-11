Yeniçağ Gazetesi: Eski tarım bakanından gıda güvenliği alarmı!

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ESKİ TARIM BAKANINDAN GIDA GÜVENLİĞİ ALARMI!

Başkanlığını eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'in yaptığı Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanan şap hastalığı raporu ülkenin gıda güvenliğinin büyük bir tehdit altında olduğunu gözler önüne serdi.

81 İLDE TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Türkiye’de ilk kez 81 ilde hayvan pazarlarının aynı günde kapatılmasına sebep olan şap hastalığının ekonomik zararının yıllık 4,1 milyar doları bulacağı hesaplandı. Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TAR-POL) tarafından yayınlanan raporda Türk tarım sektörünün ilkbaharda yaşanan zirai don kadar etkili olabilecek bir felaketle karşı karşıya olunduğu vurgulanıp, ahrıması gereken acil önlemler tek tek sıralandı.

HAYVANCILIĞA BÜYÜK DARBE

Büyük ekonomik kaybın yanı sıra hayvancılık sektörünün gerilemesine ve buna bağı sanayi işletmelerinin kapanmasına istihdam açıklarının oluşmasına neden olacak şap hastalığının hastalığın yayılması ile ilgili olarak da raporda şu bilgilere yer verili yor: "Şap hastalığı enfekte ve kontamine hayvanlar, materyal, yemler, meralar ve sular ile yayılır. Şap hastalığı virüsün hava ile kilometrelerce taşınması ile de yayılabilir.

VİRÜS ÇOK HIZLI YAYILABİLİYOR

Enfekte çift tırnaklı yabani hayvanlar, kuşlar, sinekler ve hayvan bakıcıları hastalığı bir bölgeden başka bir böl geye taşır. Panayır, pazar, kurbanlık hayvan hareketleri ve hastalıklı hayvansal ürünler ile de yayılır. Nakil araçları şap virüsünün bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye geçişini sağlar, bir kamyon tekerinin kıvrımındaki çamur parçasının içerisinde ülkemizin doğusundan batısına kadar hatta ülkelerarası hastalık taşınabilir."

10 BİN VETERİNER HEKİM SAHADA!

Salgının ortaya çıkmasının ardından 7/24 kesintisiz çalışmaların sürdüğünü açıkla yan Tarım ve Orman Bakanlığı bugüne kadar yaklaşık 6 milyon doz aşımın bölgelere sevk edildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında ülke genelinde 81 il ve 922 ilçede yaklaşık 10 bin veteriner hekimin, yetiştiricilerle birlikte sahada hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla tarana ve aşılama faaliyetlerini yürüttüğü bildirildi.