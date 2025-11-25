Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Eskiden ekiyorduk, şimdi pazarlardan topluyoruz

Tarım Bakanı'na "Gıda enflasyonunda bize rekor dayanmıyor. Vatandaş, pazarda dökülen çürük meyve-sebzeyi topluyor. Kurbanlığı bile ithal kesiyoruz. Denetim yok, millet zehirleniyor" tepkisi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde muhalefet, komisyona kasket ile gelerek protesto etti. Komisyona yanında buğday getiren CHP'li Veli Ağbaba, "2023 yılında dünyada en çok buğday ithal eden ülkeymişiz. 2025'te ise Etiyopya ve Hindistan'dan sonra dünyada en çok buğday ithal eden ülkeyiz. Tarımın icat edildiği topraklardayız. Eskiden ekiyorduk, şimdi pazarlardan topluyoruz. Ekicilikten toplayıcılığa dönüşmüş durumdayız. Maalesef Türkiye tarımda kötü durumda" diye konuştu.

BESİCİ İNEĞİNİ KESİYOR

Ağbaba, "Gıda enflasyonunda dünyada 4'üncü sıradayız. Avrupa'da gıda enflasyonunda açık ara birinci sıradayız. Bizden hemen sonra Ukrayna geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığının koridorlarında ithalat lobileri dolaşıyor. Her taraf kirlenmiş, kokuşmuş durumda. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün Macaristan'da şirket kurduğu ve Türkiye'ye et ihraç ettiği iddiası var. Maalesef Anadolu'da beslenme maliyeti karşılayamadığı için vatandaş ineğini kesiyor. Biz dinimiz gereği kurban kesiyoruz. Onu bile ithal kesiyoruz. Zaten eve kurban girmiyor" dedi.

HİÇBİR GÜVENLİK YOK

Gıda zehirlenmelerine de dikkat çeken Veli Ağbaba, şunları söyledi: Hastanede, yurtta, cezaevinde, okulda, düğünde, mevlütte, restoranda, Meclis'te, kışladı insanlar zehirleniyor. Komisyon görüşmelerine başladığından beri tam bin 256 kişi zehirlenmiş durumda. İnsanlar sadece zehirlense iyi. Muhafazakar bir iktidar vatandaşa at eti, eşek eti, kanguru eti ve domuz eti yediriyor. Gıdada denetim yok, sınır güvenliği yok, sosyal güvenlik yok, veri güvenliği yok, ekonomik güvenlik yok, sokak güvenliği yok, hukuk güvenliği zaten yok.