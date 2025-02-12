Yeniçağ Gazetesi: Eskiden yediklerimizi şimdi seyrediyoruz!

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EMEKLİ MİLYONLARCA KİŞİ PAZARDA ATIK TOPLUYORUZ

Türkiye'nin başkenti Ankara'da emekliler pazarda halini anlatırken utanıyor, ama artık isyan ediyor. "Et alamıyoruz, eskiden yediklerimizi şimdi seyrediyoruz, makarna erişte ile geçiştiriyoruz, ne hale geldik." Dul yetim aylığı alan bir kadın ise" dileniyorum" dedi.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da yaşayan emekliler, emekli maaşlarına enflasyonun altında zam yapılmasına isyan ediyor ve yaşam standartlarının düşüklüğüne tepki göstererek, eski Türkiye'yi aradıklarını açık açık itiraf ediyorlar. 70 yaşındaki Fatma Taş, "Ömrümüz bitti ama bu enflasyon bir türlü düzelmedi. Torunlarımıza harçlık veremiyoruz. Utanıyoruz, utanıyoruz" dedi. Et fiyatlarının yüksek olduğunu belirten 62 yaşındaki vatandaş, "Et fiyatlan uçuk. Böyle bakıp bakıp geziyoruz. Vitrinlere bakarak mutlu olmaya çalışıyoruz. Eskiden yediklerimizi şimdi seyrediyoruz" derken; 70 yaşındaki memur emeklisi Durmuş Atay ise "Et alamıyoruz, sakatat alıyoruz. Ne hale geldik" diye konuştu. Dul yetim ayağı alan bir kadın ise "Dileniyorum" dedi

Ankara Ulus'ta emekliler, ekonomik zorluklar ve yaşam standartlarının düşüklüğüne isyan etti. 70 yaşındaki Fatma Taş, eşinin 14 bin 469 lira emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını şu sözlerle anlattı:

"Şu kadarcık peynire 30-35 lira verdim, kilosu 150 lira. Hayat pahalı. Eşim emekli, yetiştiremiyoruz. Çocuklarımız evlendi gitti, onlar yardımcı oluyor. Evimiz kira. Başımızdakilerden hiç memnun değiliz. Gitgide Türkiye çok kötü bir hale geldi. İstiyoruz ki alım gücümüz olsun. Bir hastaneye gidiyoruz randevu alamıyoruz. Ömrümüz bitti ama bu enflasyon bir türlü düzelmedi. Emekli maaşını 12 bin 500'den 14 bin 469'a çıkardı. Bu kime yetecek? Torunlarımıza harçlık veremiyoruz. Utanmıyoruz, utanıyoruz. Ben 70 yaşındayım. 3 kuruş verip de şu ellerimize bir krem alamıyoruz. Eskiden böyle miydi? Ne deyim, diyecek çok şey varda söylenilmiyor. Şuraya gelip gitmeye yol parası bulamıyoruz. Üstümüze bir bluz almaya para bulamıyoruz. Torunumuza bayramda seyranda 3 kuruş harçlık veremiyoruz. Çok üzülüyoruz, ağlıyoruz ama bir çaresi yok. Milyonlarca kişi pazarlardan atık topluyoruz. Biz bunları niye topluyoruz? Biz bunlara mı layığız."

6 bin lira engelli maaşı aldığını belirten 63 yaşındaki Hüseyin Çelik, "Geçinemiyorum. 6 bin lira maaşla nasıl geçineceksin? 2 parça şeye 400 lira para gitti. Engelli maaşlarına hiç zam yok. Engellilere hiç bayram ikramiyesi vermiyorlar" diye tepki gösterdi.

62 yaşında 14 bin 469 lira maaş aldığını söyleyen emekli vatandaş, geçinemediğini ve et fiyat fiyatlarının pahalılığından yakınarak, "Emekliyim, geçinemiyorum. Et fiyatları uçuk. Böyle bakıp bakıp geziyoruz. Vitrinle-re bakarak mutlu olmaya çalışıyoruz. Eskiden yediklerimizi şimdi seyrediyoruz" diye konuştu.

69 yaşındaki kadın da eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını belirtti ve "Geçinmek mümkün değil. Dün bir ilacımın raporu bitti, bir paket ilaca 600 lira para verdim. Biz erişteyle, bulgurla, makarnayla idare ediyoruz. Et yiyecek kadar yükselemedik" dedi.