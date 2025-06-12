Yeniçağ Gazetesi: Eskisine uymayanlar yeni Anayasa istiyor!

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ESKİSİNE UYMAYANLAR YENİ ANAYASA İSTİYOR

Türk milletinin yeni bir kimliğe değil, yeni bir iktidara ihtiyacı olduğunu söyleyen İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, “Teröristi ittifak ortağı yapan bir iktidar ülkeyi yönetiyor” dedi

İHANET PLANININ DÜĞMESİNE BASILDI

Partisinin Meclis Grup Toplantısında Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’a çağrısı ile başlayan açılım sürecini ve Erdoğan’ın yeni anayasa talepleriyle ilgili açıklamalarını sert dille eleştiren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, “14 aydır bu kürsüden düğmesine bastıkları ihanet planını anlatıyorum. Türk Milliyetçiliği’nin üzerinde tepinenler, tarihin üzerinize yüklediği sorumluluğun farkında mısınız?” diye sorup şunları söyledi:

ÖMÜR BOYU BAŞKANLIK PEŞİNDELER

Yeni Anayasa, Yeni Milli Kimlik, Yeni Seçim Kanunu lazımmış öyle mi? Kiminle? PKK ile… Kiminle? Suriye’de ebeliğine soyundukları Yeni terör devleti ile… Yeni Anayasa lazımmış.

Eskisine uymadıkları için, yenisi lazım diyorlar. İçeriğinin yüzde seksenini değiştirdikleri Anayasa yetmiyor. Sebep? Erdoğan’a ömür boyu başkanlık lazım. Başkanlık için destek lazım. Bir tarafta Bahçeli, bir tarafta İmralı canisi lazım.

BİZİM MESELEMİZ TÜRK KALMAKTIR

Bunun için de diyor ki Sarayın şer ittifakı; Bize yeni bir kimlik lazım. Biz Türk milletinin yeni bir kimliğe değil, yeni bir iktidara ihtiyacı var. Bazılarınınsa şahsiyete ihtiyacı var.

Karaktere ihtiyacı var, Onura, şerefe, haysiyete ihtiyacı var. Bizim meselemiz, vatandaş olmak, vatandaş kalmak meselesidir. Türk olmak, Türk kalmak meselesidir. Eşitliğimiz buradadır, devletimiz bunun içindir. Milli misakımız budur.

TERÖRİSTİ İTTİFAK ORTAĞI YAPAN BİR İTTİFAK VAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin dünkü TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada sözlerine, 6 Haziran'da geçirdiği kazanın ardından 9 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesine, yakınlarına, Manisa halkına ve CHP camiasına başsağlığı dileyerek başladı.

İYİ Parti lideri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK’nın fesih kararı almasıyla devam eden açılım sürecini sert sözlerle değerlendirdi.

AKP ve MHP’nin ‘Terörsüz Türkiye’ söylemiyle dile getirdiği süreç için “Bu ülkenin sırf PKK teröründen 50 bin şehidi var. Bugün ‘affediyoruz’ dedikleri katil sürüsü PKK’nın şehit ettikleri. Her gün birini ansak, ne gün yeter ne de gece.” ifadelerini kullanan Dervişoğlu, PKK’nın şehit ettiği Aybüke öğretmen başta olmak üzere birçok isimi hatırlattı.

Dervişoğlu, “Onların katillerini affeden, kendi vatandaşını ise cezalandıran bir iktidar var. Teröristi ittifak ortağı yapan bir iktidar var. ‘Terörsüz Türkiye’! Burada ne şehit edebiyatı yapıyorum, ne de kan hesabı yapıyorum. Ben milletimin hesabını, devletten soruyorum. Bu sadece bir milliyetçilik meselesi değildir. Bu şehit edebiyatı değildir. Şehit edebiyatı, analar ağlamasın diye milletin anasını ağlatanların laf cambazlığıdır.” dedi.

İYİ Parti lideri sözlerini “Bizim meselemiz, vatandaş olmak, vatandaş kalmak meselesidir. Türk olmak, Türk kalmak meselesidir. Eşitliğimiz buradadır, devletimiz bunun içindir. Bu devletin milli misakı budur. Bu 1923’te, 100 yıl sonrasının hesabını yaparak bu vatanı etnik ve mezhepsel yıkımlardan korumak için emperyalizmin tüm riyakarlığına, hesapçılığına, işbirlikçiliğine ve onların her devirde bulacak işbirlikçilerine karşı Türk’ün medeniyet kalesini yükselten Mustafa Kemal’in meselesidir. O yüzden bu tüm meselelerden öte bir vatan ve namus meselesidir. İşte bu ihanet sürecinin bağrımızda açtığı yaranın derinliği buradadır. Bugün PKK’nın şehit ettiği evlatlarımızın şehadet sebebini unutan bir devlet var.” diye sürdürdü.

Dervişoğlu “Üzgünüm, kimse kusura bakmasın. Bugün devlet ve iktidar ayrımı çoktan ortadan kalkmıştır. Buna sebep olan saray, onun gölgesindeki parti, şirazesi kaymış ortakları ve bunun maşası olanlar, bu kararların uygulayıcıları da bunun suçlusudurlar. Bu suçun parçası olanlar bilsinler, bu suç sizin affettikleriniz gibi affedilmeyecek, cezasız bıraktıklarınız gibi cezasız bırakılmayacaktır. Türk milleti, başına ne gelirse gelsin, harekete geçmesi ne kadar sürerse sürsün milli birliğini yeniden kurar, milli kimliğini yeniden tesis eder. Türk milletinin bu gürültülü sessizliğini biz duyuyoruz. Kulağı işitemeyecek kadar Türklüğe uzak olanlarsa hiçbir zaman duymayacaklar, görmeyecek ve anlamayacaklar. Bizse tarihin bu en büyük işaret kulesini hep yanar tutacağız. Cumhuriyetin ve onurlu yaşamanın ateşini harlayacağız. O ateş düşmanları yakacak. Adalete düşmanları, eşitliğe düşmanları, cumhuriyete düşmanları, insanlığa düşmanları yakacak.'' ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı’nı hedef alan İYİ Parti lideri şöyle devam etti: “Bu memleketin öz evlatları, kendi vatanında kaçak olarak, sığınmacı olarak çalışıyor. Çocuğuna ekmek götürebilmek için, kendi sağlık güvencesinden vazgeçiyor. Ama bu bir istisna değildir, bu bir anlayıştır. Köhne, çürümüş, çamur gibi bir anlayıştır. Tek adam Türkiye’sinde eğer insana karşı suç işliyorsanız bunun neredeyse bir cezası yoktur. Birine mi saldırdın, beraat; bir kadını mı taciz ettin, şartlı tahliye; birini mi yaraladın, alt sınırdan denetimli serbestlik. İktidar, kendine karşı her itiraza düşman hukuku uygularken vatanına, vatandaşına ve Türk devletine karşı suçlarda ‘İşime yarayan nedir’ ilkesine yaslanmaktadır. Apo’yla kucaklaşabilmeleri bundandır. Domuz bağcıları Meclis’e taşımaları bundandır. Türkiye’de bu iktidar, suçu teşvik etmektedir. Yatırımcıyı, girişimciyi, genci, kadını değil; suçluyu, suça teşvik etmektedir. ''