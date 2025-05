Yeniçağ Gazetesi: Et fiyatı artış oranında dünya şampiyonuyuz!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ET FİYATINDA DÜNYA REKORU KIRDIK: 5 YILDA %850 ARTIŞ

Hayvancılık sektörünün can çekişmesi, besicilerin maliyetlerdeki tırmanış nedeniyle havlu atması, ESK'nın canlı hayvan yanısıra, et ithal etmesi de fiyat artışına çözüm olmadı. Türkiye'de dana eti fiyatı son beş yılda 9,5 kat arttı. Oysa dünya genelinde bu artış son 60 yılda ancak 8,5 kat oldu. Dar gelirli vatandaş ete, kıymaya ulaşamaz noktaya geldi.

Maliyetlerdeki yükseliş, meraların hayvan otlamasına sınırlama getirilmesi besicilerin havlu atmasına neden oldu. Küçük aile işletmeleri birer ikişer kapatmaya başladı. Et fiyatları dünya rekoru kırdı, dar gelirli de et alamaz noktaya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP Niğde Milletvekili Omer Fethi Gürer de TBMM Tarım Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, yapılan ithalatın hayvancılığa nasıl zarar verdiğini, Türkiye ile dünya genelindeki et fiyatları arasındaki farkı çarpıcı гаkamlarla ortaya koyarak, iktidarın tarım ve hayvancılık politikalarını sert sözlerle eleştirdi. CHP Niğde Milletvekili Gürer "Her Bakan değişikliğinde politika değişti. Politika değiştikten sonra 2010 yılından itibaren de denildi ki: Et ithal edeceğiz, hayvan ithal edeceğiz ama üç yılda bitecek. Bir türlü o üç yıllar gelmedi. 10 milyon hayvan ithalatı bugüne kadar gerçekleşti ve 11 milyon dolar yurt dışına paramız gitti" diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko da konuşmasında, Türkiye'deki et fiyatlarının son beş yıl da fahiş şekilde arttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de dana eti fiyatı son beş yılda 9,5 kat arttı. Oysa dünya genelinde bu artış son 60 yılda ancak 8,5 kat oldu. Yani bizim 5 yılda yaşadığımız fiyat artışı, dünyanın 60 yılda yaşadığından fazla. Bugün Türkiye'de bir kilo dana eti neredeyse 20 dolar seviyesine ulaştı. Dünya ortalaması ise yalnızca 7 dolar. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Et, artık Türkiye'de sadece zenginlerin tüketebildiği bir gıda haline geldi. Marketlerde et reyonuna yaklaşan çocuklar annelerine 'Anne bu ne?" diye sormaya başladı. Etin vitrinde kaldığı, vatandaşın sofrasından eksildiği bir ekonomiyi yönetemiyorsunuz."

İktidarın uyguladığı politikaların halkı açlığa mahkum ettiğini vurgulayan Kanko, sözlerine şöyle devam etti "Bu iktidar yalnızca ekonomiyi değil, tarımı da hayvancılığı da mutfağı da çökertmiştir. Bu sadece bir beceriksizlik değil, ayı zamanda halkı yoksulluğa ve açlığa sürüklemenin bir sonucudur. Buradan açıkça söylüyorum: Bu milletin tenceresini kaynatamayan bir iktidarın bu ülkeyi yönetmeye hakkı yoktur." Kanko, konuşmasında ayrıса girdi maliyetlerinin yükselmesi, küçük üreticinin desteklenmemesi ve ithalata dayalı politikaların Türkiye'yi gıda krizine sürüklediğini vurgulayarak, CHP olarak çiftçiden tüketiciye kadar her kesimi kapsayan üretim odaklı sürdürülebilir bir tanım ve hayvancılık politikası için mücadelenin önemini belirtti.

Gürer, hayvancılık politikalarındaki istikrarsızlığı belirterek, son dönemde yapılan ithalatın boyutlarını paylaştı. Gürer, sadece üç ayda 545 milyon dolarlık canlı hayvan ithal edildiğini, bunun karşılığında 531 milyon dolar ödendiğini belirtti. Et ve Süt Kurumu'nun ithal ettiği hayvanların et maliyetinin 195 lira civarında olduğunu ifade eden Gürer, bu hayvanların kesin fiyatının kesimhane de 439 liraya kadar çıktığını vurguladı:

"Et ve Süt Kurumu'nun asli görevi piyasayı dengelemek. Burada dengelemiyor, kar ediyor. Çünkü baktığınız zaman... Sabah erken saatlerde ben beş buçuk, altıda gittim vatandaşın Et ve Süt Kurumu'nun kuyruğa girdiği satış noktaları var. Şimdi, bakıyorum, kurum diyor ki: "2023 yılında 550 milyon lira kar ettik, 2024 yılında 11 milyar lira kâr gerçekleşti. Kamu niye kar eder? Başa baş noktasında olur; vatandaşa Et ve Süt Kurumu gibi bir kuruluş daha uygun fiyatla et tüketimini sağlar."