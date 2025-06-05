Yeniçağ Gazetesi: Et yemek dar gelirli için artık lüks tüketim oldu

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ET YEMEK DAR GELİRLİ İÇİN ARTIK LÜKS TÜKETİM OLDU

Emeklilere ödenen 4 bin TL bayram ikramiyesi, dar gelirliler için giderek ulaşılmaz hale gelen kurbanlık ve et fiyatlarını yeniden gündeme getirdi.

KAVURMA YOK, YOKSULLUK VAR

Son beş yıla ait asgari ücret, emekli maaşı, kırmızı et ve kurbanlık fiyatlarını karşılaştıran CHP Milletvekili Aşkın Genç, "4 bin liralık ikramiyeyle bir kurban hissesine yaklaşmak bile mümkün değil. Emekli o parayla ne kurban alabiliyor ne bayram sofrasına et koyabiliyor Milyonlarca emekli için bu bayramda kavurma değil, yoksulluk paylaşılacak" dedi.

VATANDAŞ ETİN KOKUSUNA HASRET

BugünTürkiye'de et almanın bir ayrıcalık haline geldiğini belirten Genç, "Kurban Bayramı, paylaşmak demektir. Ama devletin görevi yalnızca dini hatırlatmak değil, halkın paylaşabileceği bir hayat kurmasına yardımcı olmaktır. Bugün milyonlarca aile etin kokusunu dahi duyamıyorsa, sorun vatandaşta değil, yönetenlerdedir" diye konuştu

EMEKLİ ETE UZAKTAN BAKABİLİYOR

Emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin yetersizliğine dikkati çeken CHP'li Bekir Başevirgen de, "2018'de kilogramı 35 TL olan kuşbaşı dana etinden, bin TL'lik bayram ikramiyesiyle 29 kilogram et alınıyordu. Bugün, 4 bin TL'lik ikramiye ile kilogramı 700 TL'ye dayanan kuşbaşı dana etinden sadece 5 buçuk kg alınabiliyor" tespitinde bulundu.