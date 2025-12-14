Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ETİKETLER AŞAĞI ÇEKİLMEDEN MAAŞI ARTIRSAN NE YAZAR!

Asgari ücretin insanca yaşama uygun şekilde artırılmasında herkes hemfikir ancak, kaç para yaparsan yap, her şeye yine zam gelecek. Fiyatlar yükselecek, alım gücü de düşmeye devam edecek

BU ZAM NEYE YARAR Kİ!

Vatandaşlar, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde işveren kuruluşu TİSK'e yaptığı "Elinizi taşın altına koyun. Kefenin cebi yok” çıkışına ve asgari ücret beklentilerine ilişkin konuştu. Bazı kişiler 50 bin lira maaşın bile yetmeyeceğini belirtirken, bir vatandaş, "Asgari ücret kaç para olursa olsun, eve aldığımız gıda, giyecek, kiralarda aynı oranda artacak. Hatta daha fazla zamlanacak. O yüzden isterse 50 bin lira asgari ücret yapsınlar, neye yarar ki. Önce enflasyonu indirsinler, piyasaları düzeltsinler" ifadelerini kullandı. Sokaktaki tepkiler şöyle oldu:

Şahin İlden: Asgari ücret 40 bin lira da olsa, 50 bin lira da olsa insana yetmez. Ben emekliyim, kıt kanaat geçiniyoruz. İnşaatlarda sürünüyoruz, çalışmasak açız. 16 bin 800 lira maaş alıyorum. Kira olmuş 20 bin lira... Nasıl geçineceğim ben? Dört çocuğum var.

Zeynep Kapşigay: Ben kadın olarak tek başıma, bir çocuğumla kiralık bir eve geçemiyorum maalesef. Şu anda sadece karın tokluğuna çalışıyoruz. Sadece yemeğimizi, kahvemizi, yol paramızı bir de evin ihtiyacını alabiliyoruz. Annem, babam olmasa sokakta yaşayacağız.

Gülay Samanyolu: Emekli devlet memuruyum, hemen hemen asgari ücret kadar maaşım. Asgari ücret 50 bin liradan aşağı olmamalı. Ülkenin yükünü az insandan çıkartmaya çalışıyorlar, o yüzden yapmazlar.

Çağrı Işıklıoğlu: Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını maalesef samimi değerlendiremiyorum. Ben hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın önce kamudan başlayarak, sonra özel sektörde bunu destekleyecek politikaları hayata geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Celal Durmaz: Toplumu avutuyorlar. Yani ne demek kefenin cebi yok? Erdoğan, 'Asgari ücret yüksek mi olmalı' demek istiyor? Versin, elini tutan mı var? 23 yıldır iktidarda. Ama insanlara müstahak. Her ulus layık olduğu şekilde yönetilir. Hâlâ yüzde 30 bu iktidara oy çıkıyorsa diyecek lafımız yok.