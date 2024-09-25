Yeniçağ Gazetesi: Evlerde huzur kalmadı bıçak kemiğe dayandı

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‘TÜRKİYE 40 SENEDİR BÖYLE SIKINTI YAŞAMADI’

TÜRK-İş'e bağlı sendikalar 81 ilde bir saat iş durdurdu, basın açıklaması yaptı. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay da "Savunma, demiryolu ve karayolu işçilerinin tamamının yüzde 40'ının ek iş yaptığını belirterek "Biri pazarda çalışıyor, biri kamyonla yük taşıyor. Biri düğün salonunda garsonluk yapıyor" dedi.

TÜRK-İŞ, 81 ilde bir saat iş durdurdu, basın açıklaması yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Sincan Bakım Şefliği'nde basın açıklaması yapan TÜRK-İŞ Başkam Ergün Atalay, işçilerin artık 2. İşte çalışmak zorunda bırakıldığını belirterek, "Ülkeyi yönetenlere bu güne kadar müzakere yoluyla anlatmaya gayret ettik. Maalesef bugüne kadar cevap alamadık. Şu anda öyle bir noktadayız ki ben 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum. Ben ilk defa son bir senedir enerji işçilerinin, Savunma işçilerinin, demiryolu ve karayolu işçilerinin tamamının yüzde 40'ının ek iş yaptığını biliyorum" dedi.

Başkan Atalay, "İşçilerin evlerinde huzurları yok. Her gün anlatmamıza rağmen bugüne kadar Maliye Bakanlığı'ndan, ülkeyi yönetenlerden müspet bir cevap alamadık" diye konuştu.

TÜRK-İŞ'in aldığı 81 ilde bir saatlik iş durdurma eylemi kararı doğrultusunda Sincan'da bulunan TCDD Sincan Bakım Şefliği'nde işçiler eylem yaptı. İşçiler, "Sanatımız raylarda, maaşımız diplerde" slogamı attı. İşçilerin yaşadığı sorunları anlatan Atalay, şöyle konuştu:

“Bu ülkede 7 milyonun üzerindeki emeklimiz 12 bin lira maaş alıyor. 7-8 milyon civarında da asgari ücretli 17 bin lira maaş alıyor. Ailesiyle beraber 12-17 bin lira ücret alan ülkemizde 30 milyona yakın insan var.”

Atalay, “Asgari ücret şubat ayının birinde alınıyor. Asgari ücretli, emekli zor durumda. Asgari ücretli ile konuştuğun zaman ev sahibi eve zam yapıyor. Market, peynire zam, kasap ete zam yapıyor. İmkanda olsa asgari ücretlilerle de böyle bir eylem ve miting yapabilsek" ifadelerini kullandı.

Burdur'da da TÜRK- İŞ Temsilcisi Mustafa Onay, "Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa her şeye her gün zam geliyor. Dün aldığımızı aynı fiyatla bugün alamaz olduk. Büyükşehirlerde ev kiraları ortalamada asgari ücretin üzerine çıktı. Okullar açıldı, eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hale geldi. Elektriğe ve doğal gaza geçtiğimiz yıllarda yüzde 38 zam geldi. İşçisi, emeklisi kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünüyor. Ama bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra sözümüzü meydanlarda yüzbinler ile söyleyeceğiz. Ekonomik krizin bedelini işçiler olarak biz demeyeceğiz" dedi.

Karabük'te konuşan Yol İş Sendikası Baştemsilcisi İsmail Ören, "Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, en düşük emekli maaşının asgari ücretten de düşük olduğu bir toplumda huzuru tesis etmek mümkün değildir. Sosyal barış olmaz. Geçmiş yıllarda da ekonomik krizler yaşandı, geçim şartları ağırlaştı ancak bu dönemde olduğu kadar yoksulluk görülmedi, işçiler mağdur olmadı. Enflasyon kadar ücret zammı yoksulluğun sürmesidir" dedi.

Türk-İş'e bağlı Yol-İş Sendikası tarafından 81 ilde enflasyonu ve vergi oranları protesto ettikleri eylem yapıldı. Karayolları Çorum Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada konuşan Hüseyin Coşkun, “Zorlu çalışma şartlarımı biz yaşıyoruz. Geçim sıkıntısını biz çekiyoruz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz" dedi.

Türk Harb-İş Sendikası Ankara Şubesi üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü önünde oturma eylemi yaptı. Fabrika çalışanı işçilerin de destek verdiği eylemde konuşan Ankara Şube İdare Sekreteri Soner Metin,"Sürekli sabırlı olmamız istendi. Ama bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra sözümüzü meydanlarda yüz binler ile söyleyeceğiz. Ekonomik krizin bedelini işçiler olarak biz ödemeyeceğiz" dedi.