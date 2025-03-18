Yeniçağ Gazetesi: Evlilik hayali hayat pahalılığına takıldı

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

EVLİLİK DÜŞTE KALDI ‘AİLE YILI’ SEFALET YILI YOLDU

Yüksek enflasyonun getirdiği kira, mobilya ve düğün masraflarındaki tırmanış, mutfakta söndürülemeyen yangın, evlilik düşü kuran gençlere de geri adım attırdı. ‘Aile Yılı’nda, anne babalar evlilik yaşındaki çocuklarını evlendirememekten dolayı tabiri caizse kan ağlıyor.

‘Aile Yılı’nda anne babaların, üniversiteyi bitirmiş, mesleğini eline almış çocuklarının kira mobilya, düğün masraflarındaki yükseliş ve mutfaktaki yangından dolayı evlenmekten vazgeçmeleri nedeniyle içleri yanıyor. Anneler "Aile yılı sefalet yılı oldu" diyor. Nüfus hızla yaşlanıyor. Evlenen sayısı düştüğü için nüfus yenilenmiyor, ekonomik kriz boşanmaları da artırdı..

Mecidiyeköy Semt Pazarı'nda bir vatandaş, "22 bin lira asgari ücretle kim evlenir? 50 bin lira ile kim evlenir? Benim çocuğum 32 yaşında 'ben evlenmem' diyor. Mühendis oldu ama ben ev geçindiremem' diyor. Nasıl olacak? Ben 65 yaşındayım ömrümde böyle kriz görmedim. Kiralar uçmuş gitmiş. Nasıl geçinecek bu insanlar? Sağlık, eğitim, ekonomi yerin dibine girmiş, ağzını açanı içeri atıyorlar, hakkımızı savunmayacak mıyız kardeşim. Beni de 65 yaşından sonra atarlarsa atsınlar" dedi.

Bir başka vatandaş da, "Bu hayat pahalılığında evlenmek, çocuk sahibi olmak akıl karı mı? Ben bugün bekâr olsaydım, o yaşlarda olsaydım bu günkü şartlarda ben evlenemezdim. İki emekliyiz emekli maaşımız bir tane ev kirasına yetmiyor. Bu şartlarda gel de evlen" dedi. Bir başkası, şunları söyledi: 3 çocuk yapın diyorlar. O çocuklara bakmak gerekir. Nasıl bakacaklar? Benim de oğlum var 35 yaşında halen evlenemiyor. Hayat şartları o kadar ağır ve zor ki maaş yetmiyor. Kiraya çıksa kirada oturacak, azıcık bir maaşla kirayı nasıl ödeyecek? Gençlere Allah yardım etsin.”

2 bekâr çocuğunun evlenemediğini belirten bir kişi, "Hayat çok pahalı. Ekonomik durum çok kötü. Maaşlar yetersiz. Aldıkları maaş kiraya yetmiyor. Aileler destek olmazsa gerçekten evlenmeleri çok zor" diye konuştu. Bir diğeri, "Evlenmek en az 500 bin lira. Pahalılıktan insanlar evlenemiyor. Gençler korkuyorlar. Pahalılıktan da yuvalar çabuk bozuluyor. İktidar bu yılı aile yılı yerine aslında sefalet yılı demek istemiş" ifadelerini kullandı. Ne olacak bu gençlerin hali diyen vatandaş da "İşsizlik, ekonomik durum yüzünden insanlar evlenemiyor. Bakamaz ki evlense" diye konuştu.

Mecidiyeköy Semt Pazarı'nda konu hakkında mikrofon uzattığımız vatandaşlara durumun tamamen ekonomik sıkıntıdan kaynaklandığını belirterek şöyle konuştu:

"Hayat pahalılığından kiradan dolayı gençler evlenip çocuk yapamıyor. Evi olmayan bir insan ne yapacak? Türkiye'nin iyi yönetilememesinden dolayı gençlerimiz evlenemiyor. 3 çocuk yapın diyorlar. O çocuklara bakmak gerekir. Nasıl bakacaklar? İş yok, asgari ücret, emekli maaşı 14 bin 500 lira... İnsanlar işin içinden nasıl çıkacak, gençler nasıl evlenecek bilmiyorum. Benim de oğlum var 35 yaşında halen evlenemiyor. Hayat şartları o kadar ağır ve zor ki maaş yetmiyor. Kiraya çıksa kirada oturacak, azıcık bir maaşla kirayı nasıl ödeyecek? Gençlere Allah yardım etsin. Pahalılıktan, yaşam kalitesinin düşüklüğünden insanlar evlenemiyor. Hayat zor. Pazara yeni çıktım şimdiden 500 lira para harcadım. İnsanlar daha çok özgürlüğüne düşkün şimdi bizim nesil artık kalmıyor. Benim çocuğum var 24 yaşında evliliği hiç düşünmüyor. Bugünkü şartlarda ev alamayacağım diyor en azından gezeyim diyor. Bakınca haklı da. Çok da kaliteli bir yaşam yok yani."