Yeniçağ Gazetesi: Evsiz görüntüleri olağan hale geldi

EVSİZ GÖRÜNTÜLER OLAĞAN HALE GELDİ

Türkiye'de ekonomik krizin etkisiyle derin yoksulluk giderek yayılırken İstanbul'da köprü altlarında, parklarda cami avlularında duraklarda yatan evsizler vicdanları yaralıyor.

BANKLAR ONLARIN MEKANI

Ekonomik kriz, 'enflasyon düşüyor" söylemleri arasında giderek büyüyor. Bir yanda, pazarlarda çürük meyve, sebze toplayanlar diğer yanda evsizlerin görüntüleri vicdanları yaralıyor. İstanbul’un kuytulukları, parkları, köprü altları adeta evsizlerin mekânı haline geldi. Bir rapora göre Türkiye'de 100 bin evsiz bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu ise İstanbul’da yaşam mücadelesi veriyor. Evsizler genellikle metro, metrobüs duraklarında, cami avlularında, parklarda ve metruk binalarda yaşıyor.

HİÇ BÖYLE OLMAMIŞTI

En fazla evsizin ise Fatih, Beyoğlu, Kadıköy Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde olduğu belirtiliyor. Şişli'de bir vatandaş, hava kararınca insanların parklarda, köprü altlarında yatanların sayısının çoğaldığını belirterek, "Akşam buraları dolaştığınızda bir sürü insan dışarıda yatıyor" dedi. Bir başka vatandaş, "Köprünün altından gece geçiyorum insanlar çocuklarıyla battaniyeye sarılıp bankların üzerinde yatıyorlar. Ben 55 senelik İstanbulluyum böyle bir şey görmedim" diye konuştu.