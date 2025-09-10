Yeniçağ Gazetesi: Eylemlerle hayat durma noktasına getirilecek!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EYLEMLERLE HAYAT DURMA NOKTASINA GETİRİLECEK!

CHP lideri Özel, partilerine yönelik operasyonlara karşı "Tek seçenek direnmek" dedi ve "barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemlerine" hazırlandıklarını duyurdu.

ÖRGÜTLÜ VE KARARLIYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, "Halkın iradesine yönelik her baskıya, adaletsizliğe ve hukuk dışı müdahaleye karşı daha güçlü, daha örgütlü ve daha kararlıyız. Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne olursa ol sun savunacağız" diye yazdı.

KARDEŞİM OLSA AFFETMEM

Özgür Özel, Anıtkabir'deki törenin ardından İstanbul Taksim'de çelenk bırakma törenine katıldı. Gürsel Tekin ise 'geleceğim' dediği törene katılmadı. Özgür Özel, Gürsel Tekin'e ağır sözlerle yüklenerek, “Eğer yetkiyi AK Partinin yargısından alırsanız beş bin polisle alırsınız, yetkiyi milletten alıyorsanız Taksim'e gelirsiniz sizi beş bin partili karşılar. CHP'ye zarar verenleri kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

ÇEŞİTLİ PLANLAR MASADA

CHP lideri Özel, İngiliz gazetesi Financial Times'a yaptığı açıklamada da, "Kurucu partiye el koymaya çalışıyorlar. Karşımızda otoriter bir yönetim var ve tek seçenek direnmek" ifadelerini kullandı. Özel, partisinin baskılara nasıl tepki vereceğine dair çeşitli planları olduğunu, bunların arasında "Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemlerinin de bulunduğunu söyledi.