Yeniçağ Gazetesi: Facia göz göre göre geldi!

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BEYAZ CENNETTEN KARA HABER: 76 CAN KAYBI!..

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangında mahsur kalanlar, çarşaflarla sarkarak üst katlardan inmeye çalıştı. Bakan Ersoy, 2 yangın merdiveni olduğunu söylerken, yaralı kurutulanlar 'merdiven ve alarm yoktu" iddiasında bulundular.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki 12 katlı otelde alevler kısa sürede oteli sardı. Otelin dış cephe sindeki ahşap kaplamanın etkisiyle facia da büyüdü. İtfaiyenin 1 saat 15 dakikada ulaşabildiği yangın sırasında birçok kişi, yatak çarşaflarını birbirine bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştı. Sosyal medyada mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" çağrılarına ait görüntüler yer alırken, otelde yangın merdiveni olup olmadığı tartışmaları yaşandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "238 misafir vardı. Yangında 76 vatandaşımızı yitirdik 51 yaralı var" açıklaması yaptı. Bakan Ersoy'da binada 2 yangın merdiveni olduğunu söyledi ancak yangından sağ kurtulan Eylem Şentürk isimli kadın da "Yangın alarmının ve yangın merdiveninin olmaması insanları orada mahsur bıraktı. Bu kadar can kaybının olmasının nedeni yangın alarmının olmamasıdır" dedi.

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Ahşap otelin çökme tehlikesi olduğu da öğrenildi. Yangın sırasında panikleyenler çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı. Pencerelerden yardım çağrılarında bulunanlar oldu. Yangın faciasına ilişkin konuşan bir otel çalışanı, "Gece saat 3 civan falandı. Çığlık sesleri geliyordu dışarıdan. Yardıma koştuk. İnsanlara yardım etmeye çalıştık elinizden geldiğince. Kim neye muhtaçsa götürmeye çalıştık. Camlardaki insanları gördüm çok üzücü bir andı benim için. Panik atak geçiren oldu, atlayan oldu" ifadelerini kullandı.

Diğer otel çalışanı ise, "Herkes camdan atlıyordu. Yaşlılar gençler atladı. Bir babanın kucağındaki çocuğu vefat etmişti. Fazlasıyla ihmal var. Yangın merdiveni var ama otelin içinde, çok saçma bir yapısı var. Ve ful ahşaptan yapılmış. Küçük bir alevden yayıldı. Restorandan başladı. Otelin kendine ait bir itfaiye ve ambulans aracının olmaması çok farklı bir konu. Böyle kapsamlı bir otel. Yüzde yüz doluydu otel" diye konuştu.

Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Kartalkaya'daki otel personeli Hıdır Yeşiş, yangın sonrası yaşananları anttı. Yeşiş, "Personel kalma yerimiz 2'nci kattaydı. Saat 03.30 civarında arkadaşlarımız kapıları sert bir şekilde çaldı ve 'Yangın var dediler. Biz de dışarıya çıktık. Biz diğer kapıları falan çaldık. Sonra dışarı çıktık. Sanırım 4'üncü kattan 5'inci kata doğru alev alıyordu. Daha sonra uzaklaştık. Daha sonra bağırmalar devam etti. "İtfaiye yok mu?" diye bağıranlar, rüzgarın esttiği yöne doğru nefes almaya çalışanlar, o şekildeydi. Camdan atlayanları görmedim bizim hemşiremiz vardı. 9-10'uncu katlardan atlayanlar olmuş. 4-5'inci katlardan çarşafla kendini sarkıtanlar vardı, orada 4 kişi vardı. Ben de yan tarafa geldim. Ben 8'inci kata ip attım. 13-15 kişiyi kurtardık. Oraya gelenler iple ya da atlayarak aşağıya indiler. Daha sonra rüzgar da çoktu buradan uzaklaştık" diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yangın Güvenliği Uzmanı Esat Ersoy şu ifadeleri kullandı: "Binada yangın yağmurlama tesisatı yok. Yangın çıkınca otomatik su püskürten yangın yağmurlama tesisatı diyoruz. Bu tesisat olmadığı için yangın birkaç kata yayılır. Birkaç kat tamamen dumanla dolar. Bu tesisat olmadığı için yapabilecek hiçbir şey yok. Binanın yangın yağmurlama tesisatı olmalıydı."

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hacer Kayhan'ın açıklamaları şu şekilde: "Belediye Başkanının ölü sayısının artabileceği yönünde açıklamaları vardı, benim de kanaatim o yöndeydi. Böyle bir yangının sonucu varsa sebeplerine bakmak lazım. Ne oldu? Son 3 aya baktığımız zaman ortalama 66 kişi hayatını kaybediyor. Türkiye verilerine göre günde 5 kişi iş kazalarından hayatını kaybediyor. Bu bir iş kazası değil. Bir iş yerinden meydana geldiği için iş yeri kazası kategorisine sokabiliriz.

İki tedbir vardır. Can güvenliği perspektifinde baktığımızda önleyici ya da sınırlandırıcı. Yangını nasıl öneyeceksin? Milyon tane neden sayabiliriz. Yanmaz malzeme kullanımı bir sürü yolu var. İkincisi ve daha önemlisi Türkiye'de yüzde 98'i risk analizi yapılarak önlenebilirdir. Yüzde 2'si acil durum. Önlenemez kazalar dediğimiz acil durumu iyi yönetemezsen bu durumlara gidiyoruz.

Acil çıkış kapıları nerede? Acil merdivenler nerede? Ekip eğitimli miydi? Yeterince herkesi uyandırabildik mi? İnsanlar çıkış yolu bulamadığı için çarşaflarla inme ye kalktılar."

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otelde çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.