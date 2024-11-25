Yeniçağ Gazetesi: Fahiş gıda fiyatları halkı çaresiz bıraktı

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PAZARLAR SEYİRLİK OLDU VATANDAŞ BAKIP GEÇİYOR

Batıdan doğuya hemen her ilde semt pazarlan gıda fiyatlarındaki tırmanıştan dolayı, dar gelirli vatandaş için artık seyirlik oldu. Yüksek enflasyonla satın alma gücü hızla eriyen emekli işçi memur, ikindiden sonra fiyatların bir miktar düşürüldüğünü, ancak akşam saatlerinde birkaç parça bir şey alıp eve dönebildiklerini söylüyor.

Türkiye’nin her ilinde, ilçesinde pazara çıkan vatandaşın yüksek enflasyon karşısında satın alma gücünün hızla erimesinden dolayı isyan sesi yükseliyor. Semt pazarlarına giden vatandaşlar "İkindiye doğru gelip pazarı dolaşıyoruz, ikindiden sonra biraz fiyatlar iniyor, akşam saati birkaç parça bir şey alıp dönüyoruz. Evin alışverişini eskisi gibi her şeyiyle yapmak mümkün değil" diyor.

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde semt pazarıma giden vatandaşlar pahalılıktan yakındı. Bir vatandaş, "Pazarı geziyorum. Pazar pahalı diye pazara küsüyorum" derken; başka bir vatandaş ise "Akşama kadar bekliyoruz şimdi ikindiden sonra fiyatları biraz aşağıya çekiyorlar. Sabah öğlen almaya çare yok" ifadelerini kullandı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre, açlık sınırının 22 bin lira, yoksulluk sınırının da 68 bin 245 liraya yükseldiği bir dönemde asgari ücret 21 bin 250 lira mı olsun, yoksa 22 bin lira mı olsun tartışmaları yaşanırken, emeklinin ise esamesi bile okunmuyor.

Bir vatandaş, "Pazar çok pahalı. Pazarcının da suçu yok burada girdiler pahalı mazottur, gübredir falan. Şu an bir marul 50 lira, yarısı da kabuk onun çıkarıp atıyorsun. Bir marul, bir ıspanak 70 lira. Bir ıspanaktan bir aileye börek de çıkmaz, yemek de çıkmaz. İki-üç tane aldığında 150 lirayı veriyorsun. Pazar çok pahalı" dedi.

Başka bir vatandaş, "Pahalı diyorum pahalı ama yapacak bir şey yok, ne yapayım ki? Çok pahalı geliyor ama alacağım" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise "Pazarı geziyorum. Pazar pahalı diye pazara küsüyorum" derken; başka bir vatandaş, "Bir marul 50 lira olur mu? Domates 60 lira, salatalık 40 lira. Dün bir diş fırçası aldım 300 liraydı. Akşama kadar bekliyoruz şimdi biz ikindiden sonra biraz aşağıya çekiyorlar. Sabah öğlen almaya çare yok" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen esnaf tarafından kurulan yöresel gıdalar fuarına gelen vatandaşlar pahalılıktan ve alama- maktan, şikayet etti. Fuara gelen bir emekli, "Bakıp geçiyoruz ancak, Şaban'ın hesabı. Ekmeği dönere sürüp sürüp yediği gibi biz de bakıp geçiyoruz işte" dedi. Fuar esnafı Yüksel Yazıcı ise, "Vatandaş 'pahalı' diyor, 'hayat pahalı' diyor. 'Ben 12 bin 500 lira maaş alıyorum' diyor. 'Bununla ben 400 liraya, 500 liraya peynir nasıl alayım' diyor" ifadelerini kullandı.

Emekli İsmail Aygün, "14 bin lira aylık alıyorum. Yemin olsun değeri yok paranın. Evde kendimin kira da vermiyorum. 200 lirayı çıkar veriyorsun yok. Pahalı, yanına yaklaşılmıyor. Erzincan peyniri varmış 350 lira diyorlar, nasıl alayım ben? Yetmiyor. Oğlum, kızım öğretmen sıkışırsam onlardan alıyorum. Yetmiyor yani inan ki yetmiyor" diye konuştu. Alış verişe gelen başka bir emekli de "Fiyatlar, genel olarak Türkiye'de bütün şeyler fiyatlar pahalı" dedi.