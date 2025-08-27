Yeniçağ Gazetesi: Fahiş okul masrafları karşısında veli çaresiz

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Fahiş okul masrafları karşısında veli çaresiz

Eğitim maliyetleri ilkokulda 42 bin liraya, ortaokulda 44 bin liraya, lisede ise 47 bin liraya ulaştı. Bu rakamlar bir memurun maaşının tamamına, asgari ücretlinin 2 aylık gelirini, emeklinin ise 3 aylık maaşına denk

Boya bile 500 lira

Okulların açılmasına kısa süre kala veliler, artan masraflar karşısında ne yapacağın düşünüyor. Bazı okullar, anlaşmalı mağazalardan kıyafet alınmasını şart koşuyor. Devlet okullarında kıyafet fiyatları bin TL’den 4 bin 500 TL’ye kadar çıktığı, özel okullarda ise bunun 10 bin liraya bulduğu belirtiliyor. Bir sırt çantası piyasada 2 bin lirayla 5 bin lira arasında satılırken, suluk fiyatları bile bin liraya ulaşabiliyor. Beslenme çantaları 200 liradan başlıyor, 800 liraya satılan kalem kutuları var. Boya fiyatları 250 lira ile 500 lira arasında.

Yıllık artış yüzde 108

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona da “Yaptığımız araştırmaya göre 2024’te okula başlama maliyeti ilkokul için 19 bin 845 lira, ortaokul için 21 bin 40 lira, lise için 22 bin 689 lira iken, 2025’te aynı maliyet kırtasiye, giyim, beslenme giderlerindeki yüzde 67’lik enflasyon artışı, bu yıl getirilen forma zorunluluğu ek mali yükü ve ulaşım ücretlerindeki artışla beraber ilkokulda 41 bin 811, ortaokulda 43 bin 807, lisede 46 bin 561 liraya yükselmiştir. Bir yılda artan toplam maliyet ise yüzde 108’e denk düşüyor” dedi.

Tercihe zorlanıyorlar

Rona, şunları söyledi: Üstelik bu rakama kayıt ücretleri, zorunlu bağışlar ve aidatlar dahil değil. Bu rakamlar bir memurun maaşının tamamını, asgari ücretlinin 2 aylık gelirini, emeklinin ise 3 aylık maaşını sadece okul için harcaması demek. Eğitimin temel kalemlerindeki yüksek fiyat artışı milyonlarca aileyi çaresizliğe iterken, çocuklarımızı da okuldan uzaklaşmaya zorluyor. Veliler çocuklarının eğitim geleceğini kurmak ile ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılıyor.

Okula başlama maliyeti aile bütçesini kavuracak

Her ne kadar yüksek enflasyonu TÜİK dizginleniyor gibi gösterse de, halkın mutfak harcamalarından, çocukların eğitim harcamalarına kadar her bir kalemin fiyatındaki artış ateş pahası..

Eğitim İş Bursa Şubesi tarafından yapılan araştırmaya göre kırtasiye giderleri, giyim, forma ve bir aylık ulaşım ve beslenme gibi giderlerden oluşan okula başlama maliyeti geçen yıla göre yüzde 108 arttı.

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, "Maliyetin ilkokulda 41 bin 811, ortaokulda 43 bin 807, lisede 46 bin 561 liraya yükseldiğini belirterek “Bu rakamlar bir memurun maaşının tamamını, asgari ücretlinin 2 aylık gelirini, emeklinin ise yaklaşık 3 aylık maaşını yalnızca okula başlama maliyeti için kullanması anlamına geliyor. Elbette bu mümkün değil. Aileler bu yükün altından kalkamaz durumda” dedi.

Eğitim İş Bursa Şubesi, geçen yıllarda yaptığı gibi bu yıl da 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde okula başlamaya maliyetlerini araştırdı. Araştırmaya, kırtasiye giderleri, giyim, forma, ve bir aylık ulaşım ve beslenme gibi eğitimin temel ihtiyaçları dahil edildi. Yapılan araştırma sonuçlarını paylaşan Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, geçen yıla göre bu yılki maliyetlerde yüzde 108’lik bir artış yaşandığını belirtti. Rona, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’de yüksek enflasyon yalnızca mutfaklarımızı değil, çocuklarımızın eğitim geleceğini de yakıyor. Eğitimin temel kalemlerindeki yüksek fiyat artışı milyonlarca aileyi çaresizliğe iterken, çocuklarımızı da okuldan uzaklaşmaya zorluyor. Yaptığımız araştırmaya göre 2024’te okula başlama maliyeti ilkokul için 19 bin 845 lira, ortaokul için 21 bin 40 lira, lise için 22 bin 689 lira iken, 2025’te aynı maliyet kırtasiye, giyim, beslenme giderlerindeki yüzde 67’lik enflasyon artışı, bu yıl getirilen forma zorunluluğu ek mali yükü ve ulaşım ücretlerindeki artışla beraber ilkokulda 41 bin 811, ortaokulda 43 bin 807, lisede 46 bin 561 liraya yükselmiştir.

Bu, bir yılda yüzde 108’lik artış demektir. Üstelik bu rakama kayıt ücretleri, zorunlu bağışlar ve aidatlar dahil edilmemiştir. Buna kırtasiye giderleri, giyim, forma, ulaşım ve beslenme gibi eğitimin temel ihtiyaçları dahildir. Bu rakamlar bir memurun maaşının tamamını, asgari ücretlinin 2 aylık gelirini, emeklinin ise yaklaşık 3 aylık maaşını yalnızca okula başlama maliyeti için kullanması anlamına geliyor.

Elbette bu mümkün değil. Aileler bu yükün altından kalkamaz durumda. Üstelik aileler çocuklarının eğitim geleceğini kurmak ile ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılıyor. Bu maliyetleri karşılayamayan ailelerin çocukları açısından ya sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamayan merdiven altı standartların dışında üretilmiş giyim ve kırtasiye gibi ürünleri almak zorunda bırakılacaklar ya da bu maliyetleri karşılayamadıkları için çocuklar okulu terk ederek açık öğretim ya da MESEM yoluyla sanayiye ucuz çocuk işçi olmak zorunda bırakılacaklar.” (ANKA)