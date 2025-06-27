Yeniçağ Gazetesi: Fakirlikte liderliğimizi kimseye kaptırmıyoruz

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FAKİRLİKTE LİDERLİĞİMİZİ KİMSEYE KAPTIRMIYORUZ

Emekli ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi yoksullukta Türkiye'yi zirvede tutuyor. Eurostat verilerine göre 20 milyonu aşan yoksul nüfusla Avrupa lideriyiz.

GELİR DAĞILIMINDA UÇURUM

Ekonomik krizin faturasını en düşük emekli maaşını 14 bin 469 lira, asgari ücreti de yılda bir kez zamla 22 bin 104 lirada tutarak dar gelirliye kesen AKP iktidarı, Türkiye'yi fakirlikte Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Türkiye'de 2018'de başlayan başkanlık sistemi, gelir dağılımındaki uçurumu büyüttü, zengini daha zengin, fakiri daha da fakirleştirdi. Bunun sonucunda, enflasyona yenik düşen özellikle emekli ve asgari ücretli yaşam savaşı verirken, yoksul sayısı da giderek tırmandı.

EN RİSKLİ ÜLKE TÜRKİYE

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2024'e ilişkin gelir ve yaşam koşulları istatistiklerine göre Türkiye en fazla risk altında olan ülke. Eurostat in açıkladığı AB'ye üye ve gözlem kapsamındaki toplam 29 ülke arasında En fazla risk altında olanlar ülkeler; yüzde 22,6 ile Türkiye, yüzde 21,7 ile Bulgaristan, yüzde 21,6 ile de Letonya oldu. AB ülkelerinde yoksulluk riski altında olanların toplam nüfus içindeki payı yüzde 16,2 iken, Euro Bölgesi'nde bu oran yüzde 16,6.

2 MİLYON 870 BİNİ GENÇ

Eurostat verilerine göre Türkiye'de yoksulluk riski altında bulunan nüfus 18 milyon 675 bin kişi. AB'de ise yoksulluk riski altında olan nüfusun oranı 2023 yılına göre değişim göstermeyerek yüzde 16,2 seviyesinde sabit kaldı. Araştırma sonuçlan, Türkiye'de yoksulluk riski bulunan toplam genç nüfusun ise 2 milyon 870 bin olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de toplam yoksulluk riski altındaki nüfusun yüzde 15,4'ünü genç nüfus oluşturuyor.