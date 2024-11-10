Yeniçağ Gazetesi: Fikirlerimiz fikirlerinle kalbimiz seninle yaşıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi: Fikirlerimiz fikirlerinle kalbimiz seninle yaşıyor

Yeniçağ Gazetesi bugün "Fikirlerimiz fikirlerinle kalbimiz seninle yaşıyor" başlığıyla çıktı.

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

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MİLLETE CANINI HEDİYE ETMİŞTİ

Ulu Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde gazeteci Hayri Köklü, “Atatürk’ü Duygulandıran Anlar/ İki Damla Gözyaşı” adlı kitabıyla Büyük Kurtarıcı’nın vasiyetini gündeme taşıdı.
Tüm malını mülkünü bir kanunla milletine bırakan Atatürk’ün vasiyetiyle ilgili şu değerlendirmesi dikkat çekti:

“Ben gerektiği zaman Türk milletine en büyük hediyem olarak canımı vereceğim. Bugünkü hediyemin, ona vermeyi düşündüğüm asıl hediyenin yanında hiçbir değeri yoktur.”

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