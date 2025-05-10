Yeniçağ Gazetesi: Geçim sıkıntısı vatandaşı bunalıma sürüklüyor!

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EKONOMİK KRİZ BUNALTTI ANTİDEPRESAN ALIMI PATLADI

İşsizler ordusunun giderek büyümesi, işi olanın ay sonunu getirememesi, emeklinin satın alma gücünün her geçen gün erimesi, toplumun üçte ikisini antidepresanla ayakta durma noktasına getirdi. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Türkiye'de antidepresan kullanımının son on yılda yüzde 67 artmasını Meclis gündemine taşıdı.

Türkiye’de ekonomik krizin dar gelirliler için dayanılmaz noktaya gelmesi, psikiyatristlerin hasta sayısını da artırdı. Türkiye'de geçen yıl 65 milyon 591 bin 252 kutu antidepresan kullanıldı. Bu da günlük 5 milyon 500 bin doza denk düşüyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Türkiye'de antidepresan kullanımında son yıllarda yaşanan dikkat çekici artışı Meclis gündemine taşıdı. Soru önergesi veren Karal, "Antidepresan kullanımı son 10 yılda yüzde 67 arttı. Ekonomik kriz, işsizlik, hayat pahalılığı ve geleceğe dair belirsizlikler, toplumun sadece ekonomik değil, ruhsal sağlığını da tehdit ediyor" dedi. Soru önergesi veren Karal, "Antidepresan kullanımı son 10 yılda yüzde 67 arttı. Ekonomik kriz, işsizlik, hayat pahalılığı ve geleceğe dair belirsizlikler, toplumun sadece ekonomik değil, ruhsal sağlığını da tehdit ediyor" dedi.

Kral soru önergesinde Sağlık Bakanı'na "Ekonomik kriz, işsizlik ve hayat pahalılığı gibi unsurların ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair bir değerlendirme yapılmış mıdır?" diye sordu. Yılın ilk dört ayında icra dairelerine 3 milyon 448 bin yeni dosya geldi. Toplam derdest dosya sayısı ise 23 milyonu aştı. Buna göre her haneye bir icra takibi düşüyor artık. Enflasyon ise sürekli artarak dar gelirlilere darbe üs tüne darbe indiriyor. TÜİK'in rakamlarıma göre, geniş tanımlı işsizlik yüzde 28,8. Buna göre her 3 kişiden biri İşsiz. İPA'nın yaptığı araştırmaya göre de kendi işinde çalışanların yüzde 29,7'si işini kaybetme korkusu duyarken, maaşlı çalışanların da yüzde 17'si işten çıkarılma korkusunu duyduğunu, %12,6'sı kısmen korku duyduğunu ifade etti. Araştırma sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 34'ü kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebilirken, yüzde %8,7'sinin buna bile gücü yetmiyor. Vatandaşların yüzde % 46,9'u yeterli gıdaya ulaşamama endişesi yaşıyor. Vatandaş duygu durumunu 10 üzerinden değerlendirdi; ortalama stres seviyesi 6,5, kaygı seviyesi 6, yaşam memnuniyeti 3,9,mutluluk seviyesi ise 4,2 olarak çıktı. Bu istatistikler, insanların, stresli, geleceğinden umutsuz, mutsuz, olduğunu ortaya koydu. Psikiyatrisler, bu durumla baş etmek isteyenlerin antidepresana yöneldiğini belirtiyor.

Türkiye'de antidepresan kullanımında son yıllarda kaygı verici bir artış gözlemlendiğini belirten DEVA Milletvekili Karal, verilere göre 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225 kutu olan antidepresan kullanımının, 2024 yılında 65 milyon 591 bin 252 kutuya ulaşarak son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığına dikkat çekti. Bu artışın, ruh sağlığı politikalarının ve sağlık sis teminin sürdürülebilirliği açısından endişe verici bir tablo ortaya koyduğunun altını çizen Karal, "Mevcut durum devam ederse, 2025 yılı sonunda antidepresan kullanımının 68 milyon kutuyu aşması bekleniyor" diye konuştu.

Karal, pandemi, doğal afetler ve savaş gibi toplumsal travmaların yanı sıra sosyal izolasyonun da ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunun altını çizdi. Antidepresan kullanımındaki artışın yalnızca yetişkinlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Karal, çocuk ve gençler arasında da bu yönde bir yükseliş olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de psikiyatrist sayısının yetersizliği, kamu hastanelerindeki psikolojik destek hizmetlerinin eksikliği ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin erişilebilir olmaması, ruh sağlığı alanındaki bu derinleşen krizi daha da büyütmektedir" şeklinde konuştu.