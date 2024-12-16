Yeniçağ Gazetesi: Geçinemeyen 2 milyon emekli ikinci iş yapıyor

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CHP'Lİ GÜRER: EMEKLİ YILI DEDİLER, SÜRÜNDÜRDÜLER

TÜİK'in sanal enflasyon rakamlarına göre maaşlarına zam yapılan emekli, işçi memur, 2024'te ölüm kalım savaşı verdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek, "2020 yılında 747 bin emekli çalışıyordu. Bugün bu sayı 2 milyona ulaştı. Çünkü emekli olduktan sonra çalışmadan yaşamak çok güç hale geldi" ifadelerini kullandı. Gürer "Türkiye'de emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar giderek derinleştiğini, artan hayat pahalılığı ve yetersiz maaşlar, emeklilerin refah düzeyini düşürürken, birçok emeklinin yeniden iş hayatına dönmeye zorladığını belirtti. "Emekli yılında emekli emekletildi "dedi.

Gürer'in görüştüğü bir emekli vatandaş, "Emekli aç yaşıyor. İlaç parası, kira parası derken çocuklarımızdan destek almak durumundayız. Eczaneden tansiyon ve kan sulandırıcı ilaç aldım. Raporlu olmasına rağmen 500 TL ödedim. Eskiden daha iyiydi" diye dert yandı. Bu ifadelerin Türkiye genelindeki milyonlarca emeklinin yaşadığı sıkıntıları özetlediğini belirten Gürer, "Yüksek enflasyon nedeniyle temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanan emekliler, ilaç gibi hayati ürünlere ulaşmakta bile güdük çekiyor" diye konuştu. Emeklilik, hayatın dinlenme dönemi olarak kabul edildiğini ancak Türkiye'de bu kavram anlamım yitirdiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Çoğu emekli, aldığıma. asla geçinemediği için ek işlerde çalışmaya devam ediyor Emekliler, insanca yaşayabilecekleri bir maaş talep ediyor. En düşük emekli maaşı asgari ücrete çıkarılmalıdır. Aylık bağlama oranı 2008 yıl öncesine taşınıp, intibak düzenlemesi sağlanmalıdır. Halen emekli açlıkla sınanmaktadır. Mevcut durumda emekliler hayatta kalabilmek için çalışmaya mecbur bırakılmaktadır" dedi.

Ülkenin bir çok yanında da emeklinin feryadı yükseliyor. Soma'da da bir emekli, "Tarım işçiliği yapıyorum. Kasaba gitmek mümkün değil. Kurbandan kurbana et alıyoruz. Emekli maaşı en az 30 bin lira olmalı" dedi. Başka bir emekli ise, "Yıllardır kasap yüzü görmedim. Yan işler yapıyorum: temizlik, kahvecilik, garsonluk... Emekli maaşı en az 35-40 bin lira olmalı. Bugünkü maaş sefalet ücreti" diye konuştu. Bir başkası ise "Geçinemiyoruz. Pazara ya da manava gitmekten kaçınıyoruz. Oralara girersek artanlarla idare ediyoruz" ifadelerini kullandı

Bir emekli, "Geçinemiyoruz. Emekliyim ama hastanelere düştüm. İşimiz kötü, ben hastayım. Kütahyalıyım, kızımın yanına Somaya geldim. Emekli maaşımız en az 25 bin lira olmalı pazara ya da manava gitmekten kaçınıyoruz. Oralara girersek artanlarla idare ediyoruz. Eti alabiliyor muyuz diye sorarsanız, bayramda kurban kesebilirsek diye konuştu. Bir esnaf, "Her şey ortada. Bir şey söyleyecek durumda değilim. Çiçekçiyim ama satışlarımız yüzde 80 düştü. Bu sorunu yaratanlar çözümünü de bulmalı. Kiralar 15-20 bin lira, emekli maaşı 13 bin lira. Asgari ücret ise emekliden pek farklı değil. Birilerinin saltanat içinde yaşaması için, bizim sefalet içinde ölüyor olması gerekiyor" şeklinde konuştu. Başka emekli ise "Zeytin toplamaya, tarlaya gidiyorum. Tarım işçiliği yapıyorum. Kasaba gitmek mümkün değil. Kurbandan kurbana et alıyoruz. Tavuk ve balık alıyoruz ama ne kadar alabiliyoruz ki? Emekli maaşa en az 30 bin lira olmalı"