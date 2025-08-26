Yeniçağ Gazetesi: Gençlerin umutları ellerinden alınıyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gençlerin umutları ellerinden alınıyor

Milyonlarca öğrenci büyük umutlarla üniversiteye başlayacak. Ancak önlerinde aşılması zor bariyerler var. Son 5 yılda yüz binlerce öğrenci ekonomik sıkıntılar nedeniyle kayıt sildirmek zorunda kaldı.

Devlet üniversiteleri doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı dolduğu bildirildi. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Özel üniversitelerde ise kontenjanların birçoğu boş kaldı. Bunun sebebinin ise artan fahiş öğrenim ücretleri olduğu belirtiliyor.

Yurt sorunu devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de CHP Milletvekili Süleyman Bülbül’ün soru önergesine verdiği yanıtta, “Son 5 yılda 716 bin 613 öğrenci okul kaydını sildirdi” dedi. Bu verileri ülkenin utanç tablosu olarak nitelendiren Bülbül de “AKP iktidarı tarafından; Geleceğimizin teminatı olan gençlerin geleceği karartılıyor, eğitim hakları ellerinden alınıyor. Devlet yurtları yetersiz. Özel yurtların aylığı 15 bin liradan başlıyor. Ev kiraları 15-20 bin liradan başlıyor” diye konuştu.

Gençler kayıp durumda

Bülbül, şunları söyledi: Hal böyle olunca geleceğimiz olan gençler üniversite okumaya gidemiyor. Giden de kaydını sildirip bir süre sonra ailesinin yanına gelmek zorunda kalıyor. Aileler asgari ücretli, emeklilerin aldığı maaş 16 bin 881 lira. Bu aileler çocuklarını nasıl okutsun? Bakın TÜİK’in verilerine göre 15-34 yaş grubunda bulunan 24 milyon 134 bin genç içinde 6 milyon 507 bin genç ne istihdamda var ne eğitimde var. TÜİK verilerine göre yani bu gençlerimiz kayıp durumda.

"Son 5 yılda 716 bin 613 öğrenci okul kaydını sildirdi"

CHP’li Bülbül, “Kötü eğitim ve ekonomi politikaları sebebiyle öğrenciler yaşadığı il dışında üniversiteye gitmeyi tercih etmek istemiyor. Gitse de kaydını yaptırıp geri geliyor ya da gidip bir süre sonra kaydını sildiriyor.TÜİK’e göre 6.5 milyon genç ne istihdamda var ne eğitimde var. TÜİK verilerine göre yani bu gençlerimiz kayıp durumda. Bu durum ülkenin utanç tablosudur” dedi.

Ekonomideki buhran, gelir düzeyindeki gerileme, yurt bulamama, konut kiralarındaki yükseklik, gençlerin kendi bulunduğu ilden başka bir ilde okumalarının önüne set çekiyor. Üniversiteye kaydını yaptıranlar da bir müddet sonra maddi yoksunluktan kaydını sildirmek zorunda kalıyor. Son 5 yılda 716 bin 613 öğrencinin okul kaydını sildiğini açıklayan CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, “Bu veriler bu ülkenin utanç tablosudur” dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e "Son 5 yılda kaç öğrenci okul kaydını silmiştir" diye sordu. Bakan Tekin’in verdiği yanıtta eğitimdeki acı gerçek gün yüzüne çıktı. Verilen yanıta göre son 5 yılda 716 bin 613 öğrencinin kendi isteği ile okul kaydını sildiği ortaya çıktı.

CHP’li Bülbül’ün açıklamasında şunları söyledi: "23 yıllık AKP iktidarı deneme yanılma yöntemiyle yönetmeye çalıştığı beceriksiz eğitim politikaları yüzünden gençlerimizin gelecekleriyle oynuyor. Kötü ekonomi politikaları sebebiyle de öğrenciler yaşadığı il dışında üniversiteye gitmeyi tercih etmek istemiyor. Gitse de kaydını yaptırıp geri geliyor ya da gidip bir süre sonra kaydını sildiriyor ve okulu bırakıp yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor.

Bakın TÜİK’in verilerine göre 15-34 yaş grubunda bulunan 24 milyon 134 bin genç içinde 6 milyon 507 bin genç ne istihdamda var ne eğitimde var. TÜİK verilerine göre yani bu gençlerimiz kayıp durumda.

Bu yaşanılanların, gençlerin umutsuzluğa kapılmalarının, eğitimlerinden vazgeçmelerinin, istihdamda ve eğitimde olmamalarının, adeta kayıp olmalarının tek sebebi AKP’nin kötü eğitim ve ekonomi politikasıdır.

Devlet yurtları yetersiz. Özel yurtların aylığı 15 bin liradan başlıyor. Ev kiraları 15-20 bin liradan başlıyor. Şehre göre bu rakamlar daha da yükseğe çıkabiliyor. Hal böyle olunca geleceğimiz olan gençler üniversite okumaya gidemiyor. Giden de kaydını sildirip bir süre sonra ailesinin yanına gelmek zorunda kalıyor.

Aileler asgari ücretli, emeklilerin aldığı maaş 16 bin 881 lira. Bu aileler çocuklarını nasıl okutsun? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e son beş yılda kaç üniversite öğrencisi kaydını sildirmiştir diye sordum.

Bakanın verdiği yanıta göre: 2020-2021’de 153 bin 720, 2021-2022’de 141 bin 5, 2022-2023’te 132 bin 475, 2023-2024’te 131 bin 883, 2024-2025’te 157 bin 530 öğrenci kendi isteği ile kaydını sildirmiş.

Yani son 5 yılda 716 bin 613 öğrenci okul kaydını sildirmiştir. Bu veriler bu ülkenin utanç tablosudur. AKP iktidarı tarafından; Geleceğimizin teminatı olan gençlerin geleceği karartılıyor, eğitim hakları ellerinden alınıyor. Bu veriler de bunu söylediklerimiz açıkça kanıtıdır.”

Burak Otak