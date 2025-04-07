Yeniçağ Gazetesi: Gıda fiyatlarındaki tırmanış tezgahları seyirlik yaptı

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GIDA FİYATLARINDAKİ TIRMANIŞ PAZARLARI SEYİRLİK YAPTI

Antalya Hal Endeksi alarm veriyor. Üretim düşüyor, fiyatlar tırmanıyor. Türkiye'nin her ilinde pazara çıkan vatandaş yüksek fiyatlar nedeniyle isyan ediyor, pazarı seyredip, dolanıp dolanıp dönüyor.

Türkiye'nin yaş sebze-meyve üretimi ve ihracında başı çeken Antalya'dan gelen haberler alarm veriyor.. Antalya Ticaret Borsası'nın 2 Nisan'da yayınladığı mart ayı Antalya Hal Endeksi verilerinde domates fiyat endeksi yıllık yüzde 41,31 artarken, miktar endeksi yüzde 10 düştü. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 54 artarken, miktar endeksi yüzde 62 geriledi. Sebze fiyat endeksi mart sonu itibarıyla yıllık yüzde 53 artarken, miktar endeksi yüzde 37 iniş kaydetti.

Adana'nın Kozan İlçesi'nde vatandaşlar pahalılıktan, pazar esnafı ise ürün satamamaktan dert yandı. Bir emekli vatandaş, "Fiyatlar çok pahalı. Her şeyi alamı yorum. Üç kere dolandım pazarı, dönüp dönüp duruyorum alamıyorum" dedi. Van'da semt pazarlarında alışverişe gelen vatandaşlar, fiyatların her hafta daha da yükselmesinden, esnaf ise satışların düşüklüğünden dert yanıyor.

Özetle Antalya haline gelen domates, biber, sebze, meyve fiyatlarında yüzde 50'ye varan artışlar yaşanırken, hale getirilen ürün miktarında ciddi azalma söz konusu. Ürün arzı azalınca fiyatlar daha hızlı artıyor. Üretim maliyetlerindeki artışın altında ezilen üretici üretemiyor.

Önümüzdeki aylarda pazar tezgahlarında, marketlerin manav reyonlarında gıda, sebze-meyvelerin azaldığını, rafların boşaldığını ancak fiyatların fahiş düzeylere yükseldiğini görebiliriz. Hükümet de her zamanki gibi ithalat silahına sarılarak, yurt dışından gıda ithalatını hızlandıracak. Dövizdeki yükselişe paralel olarak bu da gıda enflasyonunun daha da yükselmesi, bol ve ucuz sebze meyveye erişimin, sağlıklı beslenmenin geniş kitleler için hayal olması anlamına gelecek.

Siyaset ve yargı operasyonlarının ekonomideki güven erozyonuyla, kur ve faizdeki yansımalarının girdi maliyetlerine etkisi, gıda enflasyonunun ve fahiş fiyat sorununun önümüzdeki aylarda büyüyeceğini gösteriyor.

Şimşek ve ekibi 19 Mart siyasal-yargısal operasyonlarının ekonomik hasarını onarmaya çalışırken, kitlesel gözaltı ve tutuklama kararları tepkilerin niteliğini hızla değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ani bir kararla 9 güne uzattığı bayram tatilinde süreci soğutmayı hedeflese de üniversiteli gençlerin başlattığı 2 Nisan'daki bir günlük alım satım yapmama boykotu iktidarı panikletti.

Ocak ayındaki AKP grup toplantısında fahiş fiyat artışlarına karşı boykot ve "satın almama özgürlüğünü kullanma" çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar sözcüleri, bakanlar, 2 Nisan boykotunu "halkı kin ve nefrete tahrik, yerli-milli ekonomiye sabotaj" olarak nitelendirdiler. Şimşek'in Dezenflasyon Programı harcamaların kısılmasını, tüketim ve talebin azaltılarak enflasyonun düşürülmesini hedeflediği halde AKP'li vekiller ve bakanlar boykot paniğiyle market alışverişine çıkıp herkesi para harcamaya, alışveriş yapmaya çağırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı boykot çağrılarına soruşturma açtı. Boykota destek veren sanatçılar TRT dizilerinden çıkarıldı, bazıları gözaltına alındı. Tüm bunlar toplumsal muhalefetin iktidarda panik ve özgüven kaybına neden olduğunu gösterdi.

Van'da semt pazarına alışverişe gelen bir vatandaş, "Pazarda her şey çok pahalı, fiyatlar yüksek. Yani durumu iyi olmayan fazla bir şey alamıyor. Yani biz emeklilerin zaten gücü yetmiyor, benim gibi emekliler için çok pahalı" dedi.