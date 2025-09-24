Yeniçağ Gazetesi: Gıdada fiyat artış hızına yetişilmiyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

GIDADA FİYAT ARTIŞ HIZINA YETİŞİLMİYOR

Bakan Mehmet Şimşek'in "Enflasyonda düşüş sürüyor" söylemi mutfakta karşılık bulmadı. Sadece 1 ayda yüzde 5,7 artış gösteren gıda fiyatları, 1 yılda yüzde 61,5 oranında zamlandı.

FATURA DAR GELİRLİYE ÇIKIYOR

Türkiye’nin iktidarın tümüyle yanış politikaları yüzünden içerisine sokulduğu yüksek enflasyon sürecinin en ağır faturasını gıda fiyatları yüzünden ücretliler, dar gelirliler ve yoksullar ödemeye devam ediyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın araştırmasına göre, gıda fiyatları eylülde yüzde 5,7 arttı. Yılbaşından bu yana yükseliş, yüzde 34,2 oranına ulaştı. Gıda fiyatlarında son bir yılda yaşanan artış ise yüzde 61,5 oldu.

REKOR SALÇA VE ZEYTİNDE

Ekmek-pirinç-un-bulgur harcamaları eylülde, önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarken, et ve balık grubu harcamalarında yüzde 0,6, süt, süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatlarında yüzde 5,9 oranında yükseliş yaşandı. Meyve fiyatları ile sebze fiyatları da yüzde 12 oranında arttı. Bakliyat fiyatlarının önceki aya göre yüzde 6,3 oranında yükseldiği eylül ayında salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda fiyatları yüzde 12,7 oranında yükseldi.

FİYATLAR SÜREKLİ KATLANIYOR

Buna göre gıda fiyatları, Türkiye'nin, içinde bulunduğu enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021'den başlayarak Eylül 2025'e kadar yüzde bin 394 oranında arttı. Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar, bu yıl ocak ayında bin 159 lira, şubat ayında bin 185 lira, martta bin 265 lira, nisanda bin 287 lira, mayısta bin 301 lira, haziranda bin 360 lira, temmuzda bin 369 lira, ağustosta bin 413, eylülde ise bin 494 lira ödediler.