Yeniçağ Gazetesi: Gözümüze bakıyorlar bir an önce ölsün diye

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“GÖZÜMÜZE BAKIYORLAR BİR AN ÖNCE ÖLSÜN DİYE”

Yurdun her yanında emeklilerin düşük maaş, düşük ikramiye tepkisi yükseliyor: Ölmemiz isteniyor, maaşlarımızı ödemesinler diye. Bizim, insanca yaşamaya hiç mi hakkımız yok.

84 YAŞINDA EYLEMDE

En düşük emekli maaşının 2 bin lira artırılmasının ardından ikramiyelere sadece bin lira zam yapılmasına emekliler tepkili. Açıklanan rakama isyan eden emekliler, Eskişehir'de yürüyüş yaptı. Çevreden geçen vatandaşların alkışlarla destek verdiği yürüyüşe Et Balık Kurumu'ndan emekli 84 yaşındaki Şerif Yıldırım da destek verdi. Elindeki bastonuyla yürüyüşe katılan Yıldırım, yürümekte zorlanmasına rağmen tüm yürüyüş boyunca pankartın önünde yer aldı.

BİZE VERDİKLERİ SADAKA

Ortak basın açıklamasını okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Gelir dağılımında ki adaletsizlik, en çokta emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşam haklarını gasp etmiş durumda. Emeklilerin, yetim, dul, engelli ve asgari ücretlinin insanca yaşama hakları yok mu? Bugün ise en az 10 bin lira olması gereken emekli ikramiyesine karşılık sadaka niteliğindeki 4 bin liralık emekli ikramiyesini adaletli bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz" dedi.

EMEKLİYİ YOK SAYDILAR

Esenler Otogarı'nda dert yanan bir emekli, "Bu kadar alçalttılar milleti. Emekliyi yok saydılar zaten. Gözümüze bakıyorlar bir an önce ölüp gidelim de, maaşları ödemesinler. Ama ölmeyeceğiz, sandıkta da biz bunun hesabını soracağız" dedi. İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Tekirdağ Şarköy'e gidiş bileti için 450 lira ödediğini belirten bir başka emekli de hastanedeki tedavisi için zorunlu olarak yolculuk yaptığını söyledi ve "Bir yerden bir yere yolculuk yapamıyoruz" diye konuştu.

YAŞLILARIN DURUMU İÇLER ACISI

TÜİK, İstatistiklerle Yaşlılar 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019'dan 2024'e yüzde 20,7 arttı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,6'ya yükseldi. Türkiye nüfusunun yaş yapısı değiştiği görülürken, en yüksek yaşlı nüfus oranı Sinop'ta oldu. Eşi ölmüş yaşlı kadınların oranı, eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranının 4 katı oldu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan yaşlıların oranı ise yüzde 23,3. Bu da yaşlıların durumunun içler acısı olduğunu ortaya koydu.

YOKSULLUK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN 3 BUÇUK KATI OLDU

BİSAM tarafından açlık yoksulluk raporuna göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 22 bin 886 liraya ulaşırken yoksulluk sınırı ise 79 bin 165 lira oldu. Raporda, tek yaşayan bir kişinin mutfak harcamaları ile barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarının en 36 bin 681 olduğu belirtilirken bir kişi için yoksulluk sınırının da bu rakam olduğu kaydedildi.

Raporda, "Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 140.71 lira. Ekmek için yapılması gereken harcama günlük 69.83 lira. Katı yağ ve sıvı yağ ise 37.43 Iira masraf yapılması gereken ürün grubu. Yumurta için 15.87, şeker, bal ve reçel için ise 17.41 lira harcama yapılması gerekiyor" tespitine yer verildi.