Yeniçağ Gazetesi: Hak, hukuk arayışına meydanlar yetmiyor

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İMAMOĞLU: BEDENİM SİLİVRİ'DE RUHUM MALTEPE'DE SİZİNLE

Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki yüzbinlere yapay zeka ile hazırlanan videoyla seslendi. İmamoğlu, alandakilere "Şu anda Silivri'de tutsak olduğum için yanınız da olamıyorum ama kalbim, ruhum sizinle dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki yüzbinlere Silivri'de tutuklu bulunduğu cezaevinden, yapay zekayla hazırlanan videoyla seslendi. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki ceza evinden yazdığı mektubu okuduktan sonra IBB Başkanının yapay zeka ile hazırlanan videosu miting alanında izletildi. Özgür Çelik, "Bu millet 7 düvele boyun eğmemiş. Sandıktan kaçanlara, milli irade hırsızlarına mi boyun eğecek. Sevgili dostlarım ben size içimdeki memleket sevgisi kadar büyük uçsuz bucaksız hücremden sesleniyorum. Etrafımdaki taş duvarlar, demir parmaklıklar suçlular için, yaptıklarından pişman olanlar için aşılmaz engeller olabilir. Benim için bu parmaklıklar yok hükmün deler. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil gurur duyuyorum. Devle tin birçok kurumu tarafından 6 yılda bin300 defa incelenmiş ve hepsinden ak lanmış bir belediyenin yöneticisiyim. 48 idari, 51 şahsi soruşturmadan aklanmış çıkmış bir yöneticiyim" dedi.

48 idari, 51 şahsi soruşturmadan alnının akıyla çıkmış bir yöneticiyim" dedi. İmamoğlu videosuna "Şu anda Silivri'de tutsak olduğum için yanınızda olamıyorum ama kalbim, ruhum sizinle" diye başladı. 23 Mart günü, 15,5 milyon yurttaşın ortak iradesi ve desteğiyle başlayan sürecin sonunda, parti yetkili kurullarının kararıyla resmen cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten İmamoğlu, "Mertlikle namertliği yeneceğiz. İstedikleri kadar beni, bizi hap-se atsınlar, yargılasınlar. Millet, tüm tuzakları, kumpasları, ezip geçeceğini göstermiş tir. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken bir söz verdim, "hak yemem, hakkımı da yedirmem dedim. 'Ne olursa olsun bu milletin hak ettiği güzel günler için mücadeleden bir adım geri atmam' dedim. Sözümde dura-cağım, asla geri adım atmayacağım" ifadelerine yer verdi. İmamoğlu şunları dile getirdi: "Millet, zalimin, zulmün karşısında birleşmiştir. Korku duvarları yıkılmıştır, gençler ayaktadır, kadınlar ayaktadır. Bu millet teslim alınmayacağını göstermiştir. İstedikleri kadar beni, bizi hapse atsınlar, yargılasınlar Millet tüm tuzaklan, kumpasları, ezip geçeceğini göstermiştir. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola ç karken bir söz verdim, "hak yemem, hakkı mı da yedirmem' dedim. 'Ne olursa olsun, bu milletin hak ettiği güzel günler için mücadeleden bir adım geri atmam' dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi her şart al tında canım pahasına yerine getireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, sizlere yakıştığı gibi dürüstçe, mertçe yarışacağım. Adalet için, huzurlu bir toplum, zengin bir millet olmak için, demokratik bir düzen. için, güçlü bir devlet için korkmadan, yılmadan yorulmadan mücadele edeceğim. Uçsuz bucaksız hücremden, avazım çıktığı kadar haykırıyorum: Millet bütün iktidarlardan büyüktür."

DİLEK İMAMOĞLU: EKREM'E CEZA İŞLEMEZ

Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da konuştu. Dilek İmamoğlu, "Ekrem, İstanbul'un bütün sokaklarında, çarşılarında, pazarlarında huzurla dolaşır. Yalnız İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında kendisine gösterilen büyük ilginin, sevginin karşısında hiçbir kibre kapılmadan tepeden tırnağa tevazuyla dolaşır. İşte bunun için Ekrem'i cezalandırıyorlar. Milletin ona olan sevgisi karşısında aciz kaldıkları için cezalandırıyorlar. Asla Ekrem kadar bu milletin gönlüne giremeyeceklerini biliyorlar onun için cezalandırıyorlar. İstediğiniz yapın Ekrem'e ceza işlemez. Hangi duvar sevgiye engel olabilir, hangi demir parmaklık gerçeği gizleyebilir" dedi.

Protestocu gençlere yönelik polis şiddetini de eleştiren Dilek İmamoğlu "Annelerin yüreğini yakan yöntemlerle iktidarınızı koruyamazsınız. Annelerin ahını aldığınız için yenileceksiniz

Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez." diye ekledi.

Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu da "Her şey çok güzel olacak. Oğlum devlete hizmet ediyor. Bütün halkını seviyor, halk onu seviyor. Teşekkür ediyorum oğlum benim." diye konuştu.

'BİR BELEDİYE BAŞKANI DEĞİL BİR UMUT CEZALANDIRILIYOR'

Maltepe mitinginde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da söz aldı. Mansur Yavaş konuşmasında "Bu halkın oylarıyla İstanbul’u kazanan, millete hizmetten başka suçu olmayan bir kardeşimiz, hukuksuzca, delilsizce, kuralsızca susturulmak isteniyor. Çünkü halkın iradesi, bazı iradelerden daha güçlü oldu. Çünkü millet 'yeter' dedi, 'Her şey çok güzel olacak' dedi. Bir bele diye başkanı değil, bir umut cezalan-dinliyor farkında mısınız? Artık bu bir kişinin davası değil, halkın davası. Adalet terazisi bu kadar eğilirse bir gün bu ülkenin bütün dürüst insanlarını zindanda bulabiliriz. Ama biz susmayacağız çünkü biz biliriz. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma yöneltilmiş bir tehdittir ve o tehdit karşısında halkın gücü en büyük kal kandır" dedi. Protestocu gençlere yönelik şiddeti de eleştiren Yavaş "Bu gençlerin kılına dahi zarar gelmemeli. Devlet, polisleriyle bu çocukların güvenliği için risk oluşturmak yerine onların güvenliğini sağlamalı. Yanlış üzerine yanlış yaparak doğruyu bulamayız. Bu ülkenin tüm evlatlarıyla gurur duyuyoruz. Herke sin tek bir çığlığı var: Yetti artık. Gençlerini zindanla susturmaya çalı şan bir ülkenin yanını olmaz. İnanın güzel günler göreceğiz. Burada yapı lan şey bir çağındır. O sandık gelecek. Başta Ekrem Başkan olmak üzere tüm tutuklu seçilmişlerin, tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.