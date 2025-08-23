Yeniçağ Gazetesi: Hakkını arayanlara Saray'ın yolu kapalı!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

Hakkını arayanlara Saray'ın yolu kapalı

Düşük zam kıskacı altındaki memurlar, taleplerini anlatmak için Beştepe’ye yürümek istedi ancak daha yürüyüş başlamadan konfederasyon genel merkezi ablukaya alındı

Randevu istenmişti

İKTİDARIN memurlara düşük zam teklifinin ardından toplu sözleşme sürecinin çıkmaza girmesi üzerine Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Beştepe’ye yürümek istedi. Ancak yürüyüş engellendi. Konfederasyon Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Erdoğan’dan randevu talep etmiş, randevuya geri dönüş yapılmaması halinde konfederasyonun genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı’na yürüyüş yapacaklarını duyurmuştu.

Oturma eylemi yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI’ndan talep edilen randevuya yanıt verilmemesi üzerine çok sayıda konfederasyon üyesi, konfederasyonun Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan genel merkezi önünde bir araya geldi. Bina yürüyüş öncesi polis ablukasına alındı. Polis ile yürütülen müzakereler sonrasında Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyelerinin yürüyüşüne izin verilmedi. Sendika üyeleri de genel merkez önünde oturma eylemi gerçekleştirerek, bu engellemeyi protesto etti.

Figüran olmayacağız

“Al zammı başına çal” sloganları altında konuşan Orhan Yıldırım, Hakem Kurulu’na tepki gösterdi. Orhan Yıldırım, “Biz önceki yıllarda düzenlenen tiyatronun figüranı olmayacağız dedik. Karşımızda bulunan işveren heyeti , ‘Bizim umurumuzda değilsiniz’ diyor. Cumhurbaşkanı gitsin Ankara’nın herhangi bir mahallesinde ev kiralarını sorsun. Emekçi bu maaşlarla nasıl yaşayacak?” ifadelerini kullandı. Öte yandan Memur Sen, Hakem Heyeti’ne gitmeme kararı aldı.

Memurların yürüyüşü polis engeline takıldı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin taleplerini iletmek amacıyla konfederasyon genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı’na yapmayı planladığı yürüyüşe polis izin vermedi.

İktidarın memurlara düşük zam telifinin ardından toplu sözleşme sürecinin çıkmaza girmesi üzerine Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Beştepe’ye yürümek istedi. Ancak yürüyüş engellendi. Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Erdoğan’dan randevu talep etmiş, randevuya geri dönüş yapılmaması halinde konfederasyonun genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı’na yürüyüş yapacaklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan talep edilen randevuya yanıt verilmemesi üzerine çok sayıda konfederasyon üyesi, konfederasyonun Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan genel merkezi önünde bir araya geldi. Polis ile yürütülen müzakereler sonrasında konfederasyon üyelerinin yürüyüşüne izin verilmedi. Konfederasyonun genel merkez binası yürüyüş öncesi polis ablukasına alındı. Yürüyüşlerine izin verilmeyen sendika üyeleri genel merkez önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

“Al zammı başına çal”, “Hakkımızı istiyoruz” sloganları altında konuşan Orhan Yıldırım, Hakem Kurulu’na tepki gösterdi. Orhan Yıldırım, “Biz önceki yıllarda düzenlenen tiyatronun figüranı olmayacağız dedik. Karşımızda bulunan işveren heyeti , ‘Bizim umurumuzda değilsiniz’ diyor. Cumhurbaşkanı gitsin Ankara’nın herhangi bir mahallesinde ev kiralarını sorsun. Emekçi bu maaşlarla nasıl yaşayacak? Seçilmişleri bizi aç bıraksın diye seçmedik” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de yürüyüşe polisin izin vermemesine tepki gösterdi. Taşcıer, “Bugün Türkiye’de demokrasinin ve sendikal hakların ne kadar daraldığını gösteren utanç verici bir olay yaşanmıştır. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı ve sendika yöneticileri, kamu emekçilerinin haklı taleplerini Cumhurbaşkanlığı’na iletmek için barışçıl bir yürüyüş yapmak istedi. Ancak kendileri de devlet memuru olan kolluk kuvvetleri, kendileri gibi devlet memuru olan sendikacıları yürütmedi” dedi.

Taşçıer, “Kamu emekçileri yoksulluğa, sefalet ücretlerine ve adaletsizliğe karşı sesini yükseltiyorlar. Talepleri, insanca yaşamak ve çocuklarının geleceğini güvence altına almak. Kolluk kuvvetleri de birer emekçi; aynı hayat pahalılığından onlar da etkileniyor. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını elbet alacak ama tek adam düzeni kısa çöpleri bile ayrıştırarak, düşmanlaştırıyor. Memur, kendi hakkını arayan memuru engellerse bu düzenden kimseye fayda gelmez” diye konuştu.

Taşçıer şunları söyledi: “Anayasa’nın 34. maddesi yurttaşlara toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını tanır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesi bu hakkı uluslararası güvence altına alır. Kamu emekçilerinin hak arama mücadelesi meşrudur ve meşruiyeti tartışma konusu dahi olamaz. Bu hakkı polis barikatıyla engelleyenler sadece hukuku değil, demokrasiyi de ayaklar altına almaktadır. Sendikal haklar, demokratik toplumun oksijenidir. Oksijeni keserseniz demokrasi boğulur. Tek adam rejimi sadece emeği değil, anayasal düzeni de boğmaya çalışıyor. Açıkça hukuksuz olan bu engelleme emrinde direnler suç işlediler.”

Öte yandan Memur-Sen hakem heyetine gitme kararı aldı. (ANKA)