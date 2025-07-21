Yeniçağ Gazetesi: Halkın mutfak alışverişi KDV'den muaf tutulsun!

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HALKIN MUTFAK ALIŞVERİŞİ KDV'DEN MUAF TUTULSUN!

Vakıfların mülkiyetindeki kamu taşınmazlarının KDV'siz satışına imkan tanıyan düzenlemeye sert tepki gösteren CHP'li Aşkın Genç, halkın gıda maddesi harcamalarına da vergi muafiyeti sağlanmasını istedi.

MİLLET VERGİ YÜKÜYLE EZİLİRKEN

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada eleştirilerini dile getiren Aşkın Genç şöyle konuştu: "Bugün, vatandaş doğal gaz faturasını ödeyemezken, esnaf vergi yükü altında ezilirken, öğrenciler KYK borçlarını düşünürken bu torba teklifle bazı kesimlere önemli avantajlar sağlanmaktadır. Asgari ücretliden, emekliden, çiftçiden alınan vergilerle oluşturulan bütçe şimdi, bir kısmi vergi ödemeyecek bazı vakıflara, bazı şirketlere, bazı çevrelere kaynak olarak akıtılıyor.

VATANDAŞA MUAFİYET VERİLSİN

Biz buna itiraz ediyoruz. Bu Meclis milletin meclisidir. KDV muafiyeti gerekiyorsa önce enflasyona ezdirilen halkın mutfak alışverişine getirilsin. Çocuğuna bez alamayan, kırtasiye masrafını karşılayamayan yurttaşa getirilsin. Kamu mülkünü satarak servet biriktiren vakıflara değil." Düzenlemenin sadece teknik değil, siyasal olarak da sorunlu olduğunu belirten Genç, "Bu Meclis'in görevi vergi istisnalarıyla ayrıcalık yaratmak değil, kamu yararını gözetmektir" diye konuştu.

KİME, NİYE AYRICALIK SAĞLANIYOR?

Yasada yer alan 7. maddeyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışına KDV (Katma Değer Vergisi) istisnası getirilmesine karşı çıkan Genç, bu ayrıcalığın hangi vakıflar için, ne gerekçeyle ve kamuya ne yük getirdiği konusunda net bilgi verilmediğini vurguladı. Genç, "Vergi adaleti yok sayılıyor, kamu zararı gizleniyor. Yarın dernek kisvesi altında bazı ticari işletmeler, bu maddeyle kamu mülkünü el altından devralırsa şaşırmayın" dedi.