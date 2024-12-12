Yeniçağ Gazetesi: Hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor!

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'BAŞTAKİLER UTANSIN FİYATLAR ÇOK YÜKSEK'

Artvin'de pazara çıkan vatandaş, pahalılıktan alışveriş yapamamasının sorumlusu olarak AKP İktidarını gösterdi: Yukarıdakiler, kendilerine göre hayatımızı belirliyor, bize göre değil. Emekliyi düşündükleri yok. Hiç bir şey alamıyoruz.

Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi, sınır ile Artvin'de de pazara çıkan emekli sadece tezgahlara bakıp geçiyor. Hem esnaf hem emekli kan ağlıyor. Artvin'de pazar alışverişi yapan Naci Ustabas, "Emekliyim, 13 bin lira maaş alıyorum ama bu ortama bakarak emeklinin en düşük maaşı 20 bin lira olmalı. 5 kiloluk zeytinyağı 350 TL, bir kilo tereyağı 350 TL. Eğer bu millet, bu devletin insanıysa, her şey eşit olmaIı" dedi.

Yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de her 5 kişiden biri evin ısınma ihtiyacını karşılayamıyor. TÜİK rakamlarına göre, her 3 vatandaştan biri sofrasına iki günde bir et, tavuk, balık koyamıyor. Her 5 kişiden 1'i, evin sınma ihtiyacını karşılayamıyor. İPA'nın araştırmasına göre de vatandaşların yüzde %42,6'sı kıt kanaat geçinebiliyor, yüzde 15,2'si ise ihtiyaçlarını gidermekte zorlanıyor. Kredi kartı borçlarını ödeyemeyecek durumdakilerin sayısı ise yüzde 10'u buluyor. Ekonomik kriz özellikle dar gelirli vatandaşlarla emeklileri vuruyor.

Artvin'de pazar alışverişi yapan vatandaşlar, pahalılıktan yakındı. Bir vatandaş, "Baştakiler utansın, fiyatlar çok yüksek. Hiçbir şey alamıyoruz, benim durumum iyi ama durumu olmayanlar mahvolmuş durumda. Emekliyim, ayda 10 bin lira alıyorum, ama neyi alıp neyi yiyeceksin? Hiçbir sey yok" dedi. Hopal Naci Ustabaş, "Marketlerde her şey ucuzladı diyorlar, gelip de marketlerdeki raflardaki fiyatlara baksınlar. Aldatmaca fiyat düşmesinler. Bakın bu fiyat 450 TL yazıyor ama şu an 295 TL. Yarın yine 450 TL olacak, bu şekilde günlük olarak milleti aldatmasınlar. Tarım Kredi Kooperatifi, devletin malıdır; gidip fiyatlara baksınlar ve bizi aldatmasınlar. Emekliyim, 13 bin lira maaş alıyorum ama bu ortama bakarak emeklinin en düşük maaşı 20 bin lira olmalı. 5 kiloluk zeytinyağı 350 TL, bir kilo tereyağı 350 TL, bir kilo kok- muş peynir 200 TL'yi geçiyor. Masaya koyup yiyebileceğiniz peynir ise 300 TL. Zeytinin kilosu 250 TL. 13 bin lira maaş alıyorum, kirada oturan ne yapsın? Eğer bu millet, bu devletin insanıysa, her şey eşit olmalı" diye konuştu.

Artvinli emekli Güleser Aksu, "Fiyatlar yüksek, hayat pahalı. Eşimin emekli maaşını alıyorum, yetmiyor. Daha yeni aldım ama bir şey alacak durumda değilim. Evet, zor günler geçmedi, yeni başladı. Ev kiraları çok yüksek, çocuklarımla yaşamak zor. Maaşım 9 bin 500 TL, yetmiyor. Yukarıdakiler, kendilerine göre hayatımızı belirliyorlar, bize göre değil. Emekliyi düşündükleri yok" şeklinde konuştu.

Artvinli pazarcı Saadet Şirin ise geçimin zor olduğunu belirterek, "Yağ, peynir satıyorum, ne yapalım? Geçim zor. Az maaşla evlatlarına bakabilir misin? Biz de Borçka'dan bu soğukta gelip pazar kuruyoruz. Kurtarmıyor çünkü vatandaşta para yok, emeklinin parası az, kurtarmıyor" dedi.