Hayat pahalılığı emekli ve asgari ücretliyi ezdi!

Vatandaş yoksullaştı. Asgari ücretli ve emeklinin alım gücü sıfırlandı. Portakalı bile taneyle alabilir hale gelen dar gelirliler artık gıda ve beslenme sorunuyla yüz yüze.

PARKLARDA YATANLAR ARTTI

Türkiye’nin, her ilinden her ilçesinden emeklinin ve dar gelirli vatandaşın feryatları yükseliyor: Ücretler, maaşlar hayat pahalılığı karşısında eridi. Parklarda, otogarlarda yatmaya başlayanlar var. Bunları görmezden gelmek insafsızlıktır.

VATANDAŞ TANEYE DÜŞTÜ

DİSK Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şubesi Başkanı Selim Bilgin, "İnsanlarımız yoksullaştı. Özellikle asgari ücretle ve düşük ücretle çalışanların alım gücü sıfırlanmış durumda. İnsanlar artık gıda ve beslenme sorunuyla yüz yüze. Mandalina, portakal tane tane alınır hale geldi" dedi.

UMUTLAR YAPILACAK ZAMDA

ASGARI ücrete ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin tartışmalar sürerken; Ardanuç ve Şavşat pazarlarında alışveriş yapan emekli vatandaşlar hayat pahalılığına dikkat çekti. Şavşatlı emekli Binali Özışık ise "10 bin lira kira veriyorum, bir kilo elma alamıyorum" ifadelerini kullandı.