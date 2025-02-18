Yeniçağ Gazetesi: Hayat pahalılığı mutluluğu çaldı

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EN ÖNEMLİ SORUN HAYAT PAHALILIĞI EN ÇOK EMEKLİLERİ VURDU

TÜİK'in her yıl yaptığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması, vatandaşın alarm verdiğini ortaya çıkardı. Mutluluk oranı 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda azaldı. Mutluluk oranı emekli grubu 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde 2023 yılında yüzde 56,0 iken 2024 yılında 1,9 puan azalarak yüzde 54,1 oldu. Ülkenin en önemli sorunu yüzde 29.2 ile hayat pahalılığı ilk sırada yer alırken, eğitim ikinci, yoksulluk üçüncü, adalet ve hukuk dördüncü oldu.

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması Türkiye'de halkın alarm verdiğini ortaya koydu. Hayatından memnun olanların sayısı giderek azalıyor, mutsuz olanların oranı da artıyor. Mutlu olduğunu açıklayan bireylerin oranı, 2023 yılında yüzde 52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde ise; 2024 yılında hayat pahalılığı yüzde 29,2 ile ilk sırada yer alırken yüzde 15,7 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk yüzde 14 ile üçüncü sırada yüzde 8.2 ile adalet ve hukuk dördüncü sırada yer aldı.

Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,2 puan azalarak yüzde 47,5 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2023 yılında yüzde 56,0 iken 2024 yılında 1,9 puan azalarak yüzde 54,1 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında yüzde 13,7 iken 2024 yılında 0,8 puan artarak yüzde 14,5 olarak gerçekleşti. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2023 yılında yüzde 50,3 iken 2024 yılında yüzde 46,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2023 yılında yüzde 55,1 iken 2024 yılında yüzde 52,3 oldu. Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 52,5 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 44,0 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 49,5'inin, evli kadınların ise yüzde 55,4'ünün mutlu olduğu gözlendi. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 25-34 yaş grubunda 2023 yılında yüzde 50,7 iken 2024 yılında 0,3 puan artış ile yüzde 51,0 oldu.

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 64,3 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 63,6 iken kadınlarda bu oran yüzde 64,9 oldu. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 5,7 Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile; hiç memnun olmayanlar için "U", çok memnun olanlar için "10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 ve 2024 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. En yüksek memnuniyet oranı yüzde 72,1 ile asayiş hizmetlerinde Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2024 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 72,1 olurken bunu sırasıyla yüzde 67,4 ile ulaştırma, yüzde 63,2 ile sağlık, yüzde 58,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 55,9 ile adli ve yüzde 53,5 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti. İPA tarafından İstanbulluların yaşam memnuniyeti de 10 üzerinden 5, mutluluk seviyesi de 6 olarak ölçüldü. Vatandaşlarına memnuniyetsizliğin ana sebebini de yaşam maliyetlerindeki artış olduğu belirtiliyor. Dünya Mutluluk Raporu'na göre de Türkiye, en mutlu ülkeler sıralamasında 146 ülke arasından 137'inci sırada yer alıyor. Sıralama, sosyal destek, gelir, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk gibi parametreler üzerinden yapılıyor.