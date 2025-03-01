Yeniçağ Gazetesi: Hedef Türklüğü kaldırıp eyalet sistemine geçmek

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HEDEF TÜRKLÜĞÜ KALDIRIP EYALET SİSTEMİNE GEÇMEK

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayıyla başlatılan yeni çözüm sürecindeki amacının Türk kimliği ve üniter yapı olduğu ortaya çıktı.

İLK AÇIKLAMA YILDIRIM'DAN

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısının arkasında anayasa değişikliği ile Türklüğün ortadan kaldırılması ve federatif devlete geçiş olduğu ortaya kondu. Bunun ilk sinyalini AKP'nin önemli ismi eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım verdi. Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi başlıklı konferansa katılan Binali Yıldırım, yapılacak yeni anayasada "Türklük' vurgusunun kaldırılması gerektiğini ve eyalet sistemi istedi.

GÜNCELLEME GEREKİYORMUŞ

Yıldırım, "Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür. "Türklerden başka sına yaşam hakkı yok' diyorlar. Böyle bir şey yok, bu bir millet tanımı. Bu milletin unsurları var. Bin yıldır bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza, Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir. Şovenizme gerek yok, bizi bağlayan bayrağımız, toprağımız, milletimizdir. Kürdü, Türkü, diğer etnik gruplarıyla milletimizdir. Bunu esas alan bir güncelleme yapılabilir" dedi.

YEREL MECLİSLER KURULSUN

Bunun da yeterli olmayacağını belirten Yıldırım, "Her şeyi Ankara'dan kontrol etmek yerine, yetki devri yapılmalı. Belediyeleri hem kaynak hem yetki olarak güçlendirmek lazım. Onlar da Büyük Millet Meclisi olduğu gibi yerel meclislerdir. Menemenin işlerini, neyi yapıp yapmayacağını Ankara'daki bakanlık karar vermesin, kendi karar versin. Kaynaklarını kendi oluştursun, tabi ki devletten alacağı payı alsın" ifadeleriyle de eyalet sistemine geçişi önerdi.

SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTULDU

tutuldu Prens Sabahattin'in önderliğinde

Türkiye'nin eyaletlere bölünme düşüncesi Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma sürecinde 1908'de "Adem-i merkeziyyetçilik" adı altında ilk kez gündeme getirilmişti. 1960'ta da Türkiye Cumhuriyeti için İstanbul'un başkent olacağı yeni bir hamle oldu. Ancak kimse Anayasa'nın ilk 4 maddesine dokunmaya cesaret edemedi. Çözüm sürecinde Oslo görüşmeleri kapsamında teröristbaşı Öcalan'ın "Orta Doğu'da konfederal yapı" önerilerinin masaya yatırıldığı ortaya çıkmıştı. Yeniçağ, bu süreci yıllar önce ardı ardına manşetlerine taşımıştı.