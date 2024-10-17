Yeniçağ Gazetesi: Her beş şirketten biri iflasla karşı karşıya

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TÜRKİYE'DE 5 ŞİRKETTEN 1'İ İFLASLA KARŞI KARŞIYA

Küresel İflas Raporu'na göre, dünya genelinde ticari iflasların yüzde 11 artması beklenirken, Türkiye yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlama ile zorlu bir dönem geçiriyor. Rapor da, 2024 yılında Türkiye'de iflas oranının yüzde 20'ye çıkacağı uyarısı yapıldı

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz Trade tarafından hazırlanan raporda, bu yıl küresel iflas oranımın yüzde 11'e yükseleceği, Türkiye'de ise yüzde 20'yi bulacağı öngörüldü. Ticari iflaslardaki artışın 2026'ya kadar süreceği ifade edildi.

Allianz Trade, dünya genelinde uzman ekonomistlere hazırlattığı 2024 Küresel İflas Raporu'nu revize etti. Şubat ayındaki raporda yüzde 9 olarak öngörülen küresel iflas oranı yüzde 11'e yükseltildi. Şubat raporunda küresel ekonominin 2025'te istikrara kavuşması beklenirken, yeni raporda daha karamsar bir tablo oluştuğuna işaret edilerek, ortalama iflas oranının artmaya devam ederek yüzde 13'ü bulacağı ifade edildi. Raporda, GSYH'leri toplamı, küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülkede 2024 yılında iflasların çift haneli oranlarda artacağı vurgulandı. Raporda, ticari iflaslardaki artışın sebebi; durgun talep, jeopolitik belirsizlikler ve finansman koşullarındaki dengesizlikler olarak sıralandı. Özellikle pandemi ve enerji krizi sürecinde sağlanan devlet desteklerinin sona ermesiyle birlikte birçok ülkede ertelenmiş iflasların ortaya çıkması beklendiği ifade edildi.

Raporda, Türkiye'nin yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik yavaşlamayla mücadele eden ülkelerden biri olduğu belirtildi. İflas oranının yüzde 20'ye ulaşacağı tahmin edilen Türkiye, küresel ticaret içinde dikkat çeken ülkelerden biri olarak değerlendirildi. Bu durumun, hem iş dünyası hem de çalışanlar için ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgusu yapıldı.

Dünya genelinde iflasların bu kadar hızla artmasının nedenlerine değinen Allianz Trade CEO'su Aylin Somersan Coqui, ticari iflaslardaki bu küresel inişli çıkışlı seyrin, kısmen hala durgun olan küresel talep, süregelen jeopolitik belirsizlik ve dengesiz finansman koşullarından kaynaklandığına dikkat çekti. Coqui, "Pandemi ve enerji krizi sarasında şirketleri iflaslardan koruyan destek perdesinin kalkmış olmasıyla birikmiş' iflasların ortaya çıkması da bunun bir açıklaması. Bu nedenle, GSYH'leri toplamı küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturan birçok ülke 2024 yılında çift haneli iflas artışlarından etkilenecek ve küresel GSYH'nin üçte ikisini oluşturan birçok ülkede bu yıl iflas seviyesi pandemi öncesi seviyelerin üzerine tırmanacak. Sektör bazında bakıldığında ise; inşaat, perakende ve hizmet sektörleri hem sayı hem de ölçek olarak en çok etkilenen sektörler oldu" dedi.

Sektör bazında bakıldığında ise inşaat, perakende ve hizmet sektörlerinin iflas riski en yüksek olanlar arasında yer alıyor. Bu sektörlerdeki şirketler, hem sayı hem de ölçek olarak iflasların en büyük darbesini alacak. Rapora göre, iflaslardaki artışın 2025 yılında da devam etmesi bekleniyor. Ancak 2026 yılından itibaren belirli bir istikrara kavuşulması öngörülüyor. Raporda, faiz oranlarındaki olası düşüşlerin işletmelere kısmi rahatlama sağlayacağı, ancak borç yükü altındaki şirketlerin sorunlarını kökten çözmekte yeterli olmayacağı ifade ediliyor.

Allianz Trade'in Baş Analisti Maxime Lemerle ise, faiz indirimlerinin kar marjlarını artıracağını ancak iflasların genel artışını engellemede sınırlı bir etki yaratacağını ifade etti.

SANAYİDEKİ DARALMA İSTİHDAMI DA VURDU

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi niteliğindeki sanayi üretiminde düşüş şirket iflaslarını tetikliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte yüksek enflasyonla mücadele kapsamında uygulanmaya başlayan sıkı para politikası sanayide yavaşlamayı daha da belirginleştirirken, tüm göstergeler sanayide işlerin iyi gitmediğini ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,6 azalırken, yıllık bazdaki daralma ise yüzde 5,3'e ulaştı. Toplam sanayi üretimindeki söz konusu yıllık daralma, 2023'deki 6 Şubat depremlerinden bu yana görülen en yüksek oranlı düşüş olarak kayıtlara geçti. Alt kırılmalara bakıldığında da imalat sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 5,4 daraldı

Sanayinin röntgenini çeken en önemli veri setlerinden biri olan İstanbul Sanayi Odası (ISO) Türkiye İmalat PMI Raporu'na göre ise faaliyet koşullarındaki bozulma eğilimi altıncı aya girerken, ağustos ayında 47,8 olan manşet PM, eylül ayında 44,3'e geriledi. Manşet PM' da pandemi dönemi olan Mayıs 2020'den bu yana en yüksek oranda düşüş kaydedilirken, yeni sipariş eksikliği ve fiyat artışları söz konusu düşüşte belirleyici oldu. İmalatçılar, düşük iş yüklerine bağlı olarak eylül ayında istihdam hacmini de daralttı. İstihdamda en belirgin azalış ise tekstil sektöründe yaşandı. İstihdamda üst üste sekizinci ay kaydedilen düşüş, aynı zamanda Nisan 2020'den buyana en yüksek oranda gerçekleşti. Rapora göre, yaklaşık 6 yıldır ilk kez, takip edilen 10 sektörün tamamında istihdam gerileme kaydetti.

Sanayideki düşük performans ciroları da eritmeye devam etti. TÜİK tarafından en son açıklanan ciro endeksi verisine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta yıllık yüzde 41,8 artarken, aynı dönemde sanayi sektörü ciro endeksi yıllık yüzde 26,7 arttı. Ağustos ayında TÜFE'nin yıllık yüzde 51,97 olarak gerçekleştiği hesaba katılırsa, sanayi ciro endeksindeki artışın enflasyonun oldukça altında kaldığı görülüyor.