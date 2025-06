Yeniçağ Gazetesi: Her beş şirketten biri 'zombi' oldu

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

HER BEŞ ŞİRKETTEN BİRİ ‘ZOMBİ’ OLDU

Türkiye’de bir yandan iflaslar patlarken diğer yandan şirketlerin yüzde 20’si borçlarını çeviremeyen, ancak faaliyetlerine devlet teşvikleri ya da kredilerle devam eden zombi şirket statüsünde bulunuyor

YAŞAYAN ÖLÜ DURUMU

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, “Türkiye'nin İcra ve İflas Raporu”nu yayımladı. Raporda ülkede yaşanan krizin boyutu gözler önüne serildi. Rapor, Türkiye’de neredeyse her 5 şirketten birinin faaliyetlerini organik olarak değil, sürekli zarar, borçlanma ve yapay yaşam destekleri olan teşvikler, sübvansiyonlar, düşük faizli kredilerle zombi (yaşayan ölü) olarak devam ettirdiğini ortaya koydu. Buna göre, Türkiye’de devam eden yüksek enflasyon, kredi daralması ve reel sektördeki kârlılık erozyonu gibi etkenler nedeniyle mevcut durumda zombi şirket sayısının katlanıyor.

DÜNYA BİRİNCİLİĞİ BİZDE

Raporda zombi şirketlerin artışı finansal istikrar açısından da önemli bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. IMF’nin raporuna göre de ülkeler bazında halka açık olmayan şirketler arasında zombi şirket oranlarında Türkiye birinci sırada yer alıyor. Sektörel dağılım incelendiğinde, en yüksek zombi şirket oranı yüzde 25 ile tekstil, yüzde 20 ile inşaat ve yüzde 15 ile lojistik sektörlerinde görülüyor. Bu alanlardaki firmalar, artan hammadde ve enerji maliyetleriyle birlikte kredi faizlerinin yükselmesi nedeniyle ciddi finansal baskı altında faaliyet göstermeye çalışıyor.

EKONOMİK SUÇLAR ARTTI

Raporda ayrıca, Adalet Bakanlığı verilerine göre icra ve iflas dairelerinde bir dosyanın ortalama işlem süresi 2023 yılında 582 gün iken, 2024 yılında bu süre 918 güne çıktı. Söz konusu yüzde 57’lik artış, sistemdeki yavaşlamanın ciddiyetini de ortaya koydu. Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün raporuna göre Türkiye nüfusu dikkate alındığında, 2024 yılında her 14 kişiden biri ekonomik suçlarla ilişkilendi. Adalet Bakanlığı verilerine göre mal varlığına karşı suçlar kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 6 milyon 44 bin 908 seviyesine ulaştı, dosya sayısı da 8 milyon 966 bin 686 oldu.

Türkiye’de krizin boyutu gözler önüne serildi. Toplum Çalışmaları Enstitüsü “Türkiye'nin İcra ve İflas Raporu”nu hazırladı. Raporda, icra dosyalarında rekor artış olduğu ve mevcut durumda zombi şirket oranının yüzde 20 seviyelerine yaklaştığı görüldü

BAĞIMSIZ düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün yayınladığı ‘Türkiye’nin İcra ve İflas Raporu’, krizin boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye’de her beş şirketten biri fiilen iflas etti, artan kobi kredileri enflasyon karşısında ezilince finansmana erişim düştü, icra dosyalarında ise rekor kırıldı.

İcra ve iflas verilerine ilişkin Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda yer alan veriler, Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik buhranın etkilerini gün yüzüne çıkardı. Hukuk ve Adalet Politikaları Direktörü Dr. Yavuz Selim Günay’ın hazırladığı ‘Türkiye’nin İcra ve İflas Raporu’na göre pek çok şirket fiilen iflas etmiş olmasına rağmen, bu durumu resmen ilan etmeksizin faaliyetlerini asgari seviyede sürdürerek ‘zombi şirket’ niteliği kazandı. Şirketler elde ettikleri kazançlarla faaliyetlerini sürdüremiyor olsa da yeniden finansman, düşük faiz veya kamu desteği gibi desteklerle iflastan kurtuldu.

Raporda, Türkiye’de süregelen yüksek enflasyon, kredi daralması ve reel sektördeki kârlılık erozyonu gibi etkenler göz önüne alındığında, mevcut durumda zombi şirket oranının yüzde 20 seviyelerine yaklaştığı görüldü. Veriler, Türkiye’de neredeyse her 5 şirketten birinin faaliyetlerini organik olarak değil, sürekli zarar, borçlanma ve yapay yaşam destekleri ile (teşvikler, sübvansiyonlar, düşük faizli krediler vb.) devam ettirdiğini ortaya koydu.

Öte yandan Türkiye, IMF’nin 2023 tarihli “The Rise of the Walking Dead: Zombie Firms Around the World” raporuna göre ülkeler bazında halka açık olmayan şirketler arasında zombi şirket oranlarında yüzde 13 ile hala birinci sırada yer alıyor.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün raporuna göre Türkiye’de zombi şirketlerin artışı finansal istikrar açısından da önemli bir tehdit oluşturuyor. Özellikle son dönemde devam eden yüksek faiz, KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) açısından uygulanan vergi ve teşvik politikaları gibi birçok sebeple bu şirketlerin oranı gün geçtikçe artıyor.

Raporda dikkat çeken bir başka veri ise KOBİ kredisi kullanım oranları oldu. Buna göre, Türkiye’de işletmelerin finansmana erişimi artmış gibi gözükse de gerçek borçlanma kapasitelerinin zayıfladığı ortaya çıktı. Ocak 2023-Mayıs 2025 arasındaki yaklaşık 2,5 yıllık süre içerinde kullanılan KOBİ kredisi oranı yaklaşık yüzde 120 oranında artış gösterdi. Ancak aynı dönem içerisinde kümülatif enflasyon yaklaşık olarak yüzde 240 hesaplandığı için, fiyatlar ortalama olarak 3,4 katına çıkarken KOBİ kredilerindeki artış yalnızca 2,2 kat düzeyinde kaldı. Rapor, kullanılan KOBİ kredisi hacminin nominal olarak artmasına rağmen reel anlamda daraldığını, yani enflasyonun çok gerisinde kaldığını ortaya koydu. Raporda ayrıca, Türkiye’de icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı da yer aldı. İcra ve iflas dairelerine gelen toplam dosya sayısının 2015’te yaklaşık 26,2 milyon düzeyindeyken, 2023’te 38,3 milyon ile zirve yaptı, 2024’te ise 32,7 milyon seviyesine geriledi.

Öte yandan Adalet Bakanlığı verilerine göre icra ve iflas dairelerinde bir dosyanın ortalama işlem süresi 2023 yılında 582 gün iken, 2024 yılında bu süre 918 güne çıktı. Söz konusu yüzde 57’lik artış, sistemdeki yavaşlamanın ciddiyetini de ortaya koydu.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün raporuna göre Türkiye nüfusu dikkate alındığında, 2024 yılında her 14 kişiden biri ekonomik suçlarla ilişkilendi.

Mal varlığına karşı suçlar kapsamında yürütülen ceza soruşturmalarına ilişkin dosya, suç ve şüpheli sayıları incelendiğinde, son yıllarda istikrarlı bir artış eğilimi gözlemlendi.

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında mal varlığına karşı suçlar kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 5.845.634, 2023 yılında 5.864.585, 2024 yılında 6.044.908 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde dosya sayısı, 4.673.836’dan 4.882.291’e; suç sayısı, 8.065.237’den 8.966.686’ya yükseldi. ANKA