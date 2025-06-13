Yeniçağ Gazetesi: Her dört çocuktan biri okul yerine işe gidiyor!

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Her dört çocuktan biri okul yerine işe gidiyor

Derin yoksulluğun eseri çocuk işçi sorunu giderek büyüyor. 900 bin kayıtlı işçiliğe bir de Milli Eğitim Bakanlığı eliyle çırak adı altında fabrikalarda çalıştırılanlar çocuklar eklendi.

UCUZ İŞÇİ DURUMUNDALAR

Ekonomik sıkıntılar, çocukları okul yerine çalışmaya gönderiyor. Türkiye’de kayıtlı çocuk işçi sayısı 900 bine ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve çocuk işçiliğini yasal ve meşru bir düzene taşıma amacı taşıyan MESEM üzerinden 1,5 milyon öğrenci de çırak adı altında fabrikalarda ucuz işçi olarak çalıştırılıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında en az 29 çocuk işçi, iş kazalarında hayatını kaybetti. 2013’ten bu yana da çalışırken can veren çocuk sayısı 770.

YETERLİ BESLENEMİYORLAR

TÜİK verilerine göre de okulda olması gereken, oyun oynaması gereken çocuklar, çalışma hayatına atılmak zorunda bırakılıyor. Veriler, 5-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranının 2024'te yüzde 24,9'a yükseldiğini ortaya koydu.

Böylece resmi rakamlara göre, her 4 çocuktan 1’i çalışmak zorunda kaldı. Çocuklar aynı zamanda ekonomik kiriz nedeniyle sağlıklı beslenme sorunu da yaşıyor. Yine TÜİk’in yaptığı araştırmaya göre her gün ekmek, makarna ile beslenen çocukların oranı yüzde 62,4.

BU ZİHNİYETİN ESERİ

İçler acısı duruma tepki gösteren CHP’li Aylin Nazlıaka, “Çocuklar her gün daha derin bir yoksulluğa, daha büyük bir eşitsizliğe uyanıyor. Türkiye’nin çocuk işçiliği karnesi ise AKP’nin zihniyet sorunudur. Her dört çocuktan biri çalışmak zorunda kalıyorsa, çocuklar iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyorsa, MESEM adı altında çocuk emeği sömürülüyorsa, TÜİK verileri çocukların yeterli beslenemediğini ortaya koyuyorsa, 2025 yılı Aile Yılı değil, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edilmeliydi” dedi.

TÜRKİYE'NİN KANAYAN YARASI ÇOCUK İŞÇİLER

Derin yoksulluğun eseri çocuk işçi sorunu giderek büyüyor. 900 bin kayıtlı işçiliğe bir de Milli Eğitim Bakanlığı eliyle çırak adı altında fabrikalarda çalıştırılanlar çocuklar eklendi.

Ekonomik sıkıntılar, çocukları okul yerine çalışmaya gönderiyor. Türkiye’de kayıtlı çocuk işçi sayısı 900 bine ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve çocuk işçiliğini yasal ve meşru bir düzene taşıma amacı taşıyan MESEM üzerinden 1,5 milyon öğrenci de çırak adı altında fabrikalarda ucuz işçi olarak çalıştırılıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında en az 29 çocuk işçi, iş kazalarında hayatını kaybetti. 2013’ten bu yana da çalışırken can veren çocuk sayısı 770.

TÜİK verilerine göre de okulda olması gereken, oyun oynaması gereken çocuklar, çalışma hayatına atılmak zorunda bırakılıyor. Veriler, 5-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranının 2024’te yüzde 24,9’a yükseldiğini ortaya koydu. Böylece resmi rakamlara göre, her 4 çocuktan 1’i çalışmak zorunda kaldı. Çocuklar aynı zamanda ekonomik kiriz nedeniyle sağlıklı beslenme sorunu da yaşıyor. Yine TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre her gün ekmek, makarna ile beslenen çocukların oranı yüzde 62,4.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Her yıl Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından çocuk işçiliğiyle mücadele amacıyla anılan bu özel gün, ne yazık ki Türkiye’de çocuk emeğinin sömürüldüğü, çocukların ölümüne ‘kader’ denildiği bir gerçekliğin ortasında karşılanıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, sadece 2025 yılının ilk 5 ayında en az 29 çocuk işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Okulda olması gereken, oyun oynaması gereken bu çocuklar, AKP iktidarının politikaları nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir” dedi.

Nazlıaka, “Oysa iktidar, 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan ederek aileyi koruyormuş gibi yaparken; aileleri yoksulluğa, çocukları işçiliğe mahkûm eden politikalar üretmektedir. 2025 ‘Aile Yılı’ değil ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı’ ilan edilmeliydi. Gerçek aile politikası, çocukları yaşamda tutacak sosyal politikalarla güçlendirmektir. Yoksulluk, bu ülkede çocuklara miras bırakılan bir kader haline gelmiştir. Her dört çocuktan biri çalışmak zorunda kalıyorsa bu ülkenin çocuk işçiliğiyle mücadele değil, çocuk emeğini adeta kurumsallaştırmaya yönelik bir politika izlediği açıktır” diye konuştu.

Nazlıaka şunları söyledi: “Özellikle Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulaması, çocuk işçiliğini meşrulaştıran ve yaygınlaştıran bir sistem haline gelmiştir. Yaklaşık 1,5 milyon öğrenci MESEM’e kayıtlıdır ve bunların yaklaşık 300 bini 18 yaş altı çocuklardır. Bu sistemde, çocuklar ‘eğitim’ adı altında haftanın dört günü ucuz işgücü olarak çalıştırılmakta, can vermektedir. Şu ana kadar MESEM kapsamında çalışırken yaşamını yitiren çocuk sayısı en az 11’dir. TÜİK verilerine göre, çocukların işgücüne katılım oranı 2024 itibarıyla yüzde 24,9’a ulaşmış; yani her 4 çocuktan 1’i çalışmaktadır. Bu oran, 2022’de yüzde 18,7, 2023’te yüzde 22,1’di. Çocuk işçiliği hızla artarken, iktidar film izler gibi izlemekte; çözüm üretmek yerine bu tabloyu derinleştiren adımlar atmaktadır. Aynı şekilde çocuk yoksulluğuna ilişkin veriler, çocukların beslenme ve gelişim açısından da derin bir eşitsizlikle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin çocuk işçiliği karnesi ise AKP’nin zihniyet sorunudur. Son 12 yılda en az 766, AKP döneminde en az bin 921, 2013’ten bu yana 18 yaşında olan en az 212 çocuk işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir.”

Haber Merkezi