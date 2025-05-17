Yeniçağ Gazetesi: Her hanede bir işsiz başarı hikayesiymiş

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TÜİK'İN 'ALGI' İSTATİSTİĞİNİ DISK-AR TEKZİP ETTİ

TÜİK'e göre, bu yılın ilk çeyreğinde hem istihdam hem de işsizlik garip bir şekilde geriledi. İşsizlik yüzde 8,2'ye istihdam da yüzde 48,9'a indi. DİSK-AR ise geniş tanımlı işsizliğin yüzde 28,5'a tırmanırken, tam zamanlı istihdam oranının ise yüzde 33,8'de kaldığını açıkladı.

TUİK'in garip istatistik hesaplamalarına göre 2025 ilk çeyrekte Türkiye'de hem işsizlik hem istihdam azalıyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan istihdamdaki azalışı görmeyerek "Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor"derken, işsiz saysının, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilediğini söyledi.

Ancak, DİSK-AR'n araştırmasında ise Türkiye'de işsizliğinim azalmadığı tam tersi geniş tanımı işsizlik oranının yüzde 28.5 seviyesine çıkarak 11 milyon 502 bin kişiye ulaştı. DİSK-AR'ın araştırmasında Türkiye'de genç işsizliği yüzde 37.5'e çıktı. AKP döneminde gençlerde işsizlik vahim bir hal aldı. AKP'nin iktidara geldiği 2002’nin 3. çeyreğinden bu yana gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26'dan yüzde 37,5'e yükseldi.

TÜİK'in resmi istihdam oranı 2025 1. çeyrekte yüzde 48,9 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanı İstihdam (KATI) oranı yüzde 33,8 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılımın ilk çeyreğinin işsizlik rakamlarım açıkladı. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre azalarak 2 milyon 884 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise geçen yıla göre azalarak 32 milyon 389 bin kişi oldu. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı ilk çeyreğinde 2024 çeyreğine göre 183 bin kişi azaldı. Böylelikle işsiz sayısa 2 milyon 884 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bu oran erkeklerde yüzde 6,6 olurken kadınlarda yüzde 11,2 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 48,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. DİSK-AR'a göre AKP döneminde gençlerde geniş tanımı işsizlik oranını 114 puan arttı. Gençlerde geniş tanımı işsizlik genelde yüzde 37,5, kadınlarda yüzde 46,9 oldu. TÜİK'in resmi istihdam oram 2025 1. çeyrekte yüzde 48,9 olarak açıklanırken, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATI) oranı yüzde 33,8 olarak gerçekleşti.

Eurostat verilerine göre Türkiye, AB ülkeleri içinde en yüksek NEET(ne eğitimde ne de istihdamda olan genç) oranına sahip ülkedir. Türkiye'de her 4 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda yer almaktadır. Türkiye'den sonra Avrupa ülkelerinde en yüksek NEET oranına sahip üç ülke Romanya (yüzde 14,5), İtalya (yüzde 15,2) ve Sırbistan'dır (yüzde 14,9). Avrupa ülkeleri arasında NEET oranı en düşük olan dört ülke ise yüzde 4,9 ile Hollanda, yüzde 5 ile İzlanda, yüzde 6,3 ile İsveç ve yüzde 6,8 ile Norveç'tir. Türkiye'nin NEET oranı AB üyesi ülke ortalamasının 2,4 katıdır.