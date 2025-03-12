Yeniçağ Gazetesi: Her şeye zam kepçeyle emekliye çay kaşığıyla

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HER ŞEYE ZAM KEPÇEYLE EMEKLİYE ÇAY KAŞIĞIYLA

Emekli ikramiyesine bin liralık artış öngören iktidar teklifi emeklileri memnun etmedi. İstanbul’un alışveriş merkezlerinden Eminönü'nde ANKA'ya konuşan emekli vatandaşlar "Her şeye kepçeyle, emekliye çay kaşığıyla... Dışarda çay içemiyoruz. Zor durumdayız. Yolda kalmış, sahipsiz gibiyiz. Bir yerden yardım paketi gelecek diye bakıyoruz, açık açık. Neye yeter 4 bin lira para? Götüren götürüyor" dedi.

Osmaniye'de emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkmasını az bularak tepki gösterdiler. Bir emekli " Hakkımızı gasp ediyorlar. İnsana değil insanlığa yazık. Konuşmak olmaz, konuştuğun zaman alır götürürler" derken başka bir emekli ise "İkramiye az diyorum ben, en azından bir maaş olması gerekiyor. Bayramda bin lirayı ne yapacağız ki çocuklara dağıtacağız" diye konuştu. Bir başka, "İkramiye az, beş bin lira olması lazım. Bin lirayı torunları harcayacağım. Beş bin lira olması lazımdı seçimde görüşeceğiz" ifadeleri kullandı.

Edirne'de yaşayan emekliler, 4 bin TL olarak açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyesini az bulduklarını belirterek yapılan zamma tepki gösterdiler. Emekli Hasip Koçan, "Bin lirayı ben ikram edeceğim, çok şahane. Ben ilk ikramiyeyi aldığımda 100 lira ekleyerek kurbanlık aldım, şimdi kurbanlık fiyatı 15 bin lira. Ben torunlarıma veremem 500 lira para. Biner lira versem bitti" dedi.

Emeklilerin Ramazan Bayramı'nda alacağı ikramiye 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi. Edirne'ye yaşayan emekliler, 4 bin TL ikramiyeyi az bulduklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Emekli Şerif Banya, "Hiç olmadı 5 bin TL olması lazımdı, bu hayat pahalılığında. Bir şey almaya kalkıyorsun ateş pahası" dedi.

CHP Manisa Millet-vekili Bekir Başevirgen, "Emeklilerin 4 bin liralık ikramiyeyle bayramda torunlarına harçlık vermesi, memleketine gitmesi, gelecek misafirleri için ikramlık alabilmesi hayalin de ötesine geçti. Emekliye bayram da hayal oldu" dedi. Başevirgen, şunları kaydetti: "Saray bu yıl ocak ayında 1 milyar 779 milyon 281 bin lira harcama yaptı. Saray sadece Ocak ayındaki harcamalarıyla en düşük emekli maaşı alan 124 bin 354 emeklinin maaşı, 444 bin 820 emeklinin bayram ikramiyesi kadar harcama yaptı. Bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62.5'i olarak başlamıştı, 2025'de asgari ücretin yüzde 18'i oldu."