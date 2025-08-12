Yeniçağ Gazetesi: Hiç ders çıkarmayıp hep aynı şeyi yaşatıyorlar!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

HİÇ DERS ÇIKARMAYIP HEP AYNI ŞEYİ YAŞATIYORLAR!

Her depremde olduğu gibi bu depremde de cep telefonları çalışmadı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu "Vatandaş WhatsApp, Bip kullansın" tavsiyesinde bulundu. Muhalefet ise "Çaresizliğin itirafı" dedi.

İHMALLERİN BEDELİ ÖDENİYOR

Balıkesir’deki 6.1 büyüklüğündeki depremle birlikte GSM hatları kilitlendi, iletişim kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "Vatandaşlarımızın WhatsApp, Telegram, Bip vb, uygulamaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz" açıklaması yaptı. Buna tepki gösteren, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Afet yönetimi sosyal medya tavsiyesiyle yapılamaz. Bu, çaresizliğin ve vizyonsuzluğun itirafıdır. Sorun kökten çözülmediği sürece her depremde ayı acziyeti yaşayacağız. Deprem öldürmez, ihmal öldürür. Bu ihmallerin bedelini halk ödüyor" dedi.

HİÇBİR AFETTEN DERS ALMADILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanetin Bulut da "Ülkemizde GSM operatörleri fatura kesmeye gelince var ancak, felaket anlarında hizmet vermeye gelince ortada görünmemektedir. Türkiye, dün yanın en pahalı GSM hizmetlerinden birine ücret öderken, en kritik anlarda iletişim altyapısının devre dışı kalması kabul edilemez bir ihmal ve sorumsuzluktur. Kahramanmaraş depremlerinde yaşanan ve binlerce insanın hayatına mal olan iletişim felaketinden ders çıkarılmadığı hâlâ ayı sorunların devam etmesinden anlaşılmaktadır. Bu durum kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

ÇÖKEN AKP'NİN TA KENDİSİ

HER şiddetli depremin ardından vatandaşları mağdur eden GSM operatörlerini eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da "6 Şubat depremleri, 23 Nisan İstanbul depremi ve ardından yaşanan Balıkesir depremlerinde çöken internet ve iletişim altyapısı, iktidarın tutumunu da ortaya koyuyor. Çöken bu sistem değil, AKP'nin ta kendisi. Çünkü her defasında aynı çöküşü yaşıyoruz. Bu iktidar hiçbir afetten ders almadı. Bunlar bir eksiklik değil; göz göre göre yıllardır devam ettirilen ihmalin ve sorumsuzluğun bir sonucudur" diye konuştu.