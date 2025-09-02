Yeniçağ Gazetesi: Hukuk devleti ilkesi temelden sarsılıyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

HUKUK DEVLETİ İLKESİ TEMELDEN SARSILIYOR

Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Bakan Tunç'un da katıldığı adli yıl açılış töreninde, belediyelere operasyonlardaki hukuksuzluğa dikkat çekerek "Anayasal demokrasiye ağır zarar veriliyor" dedi.

ÖLÇÜSÜZ UYGULAMALAR

Yeni adli yılın başlaması nedeniyle barolar, 'adil ve bağımsız' yargı taleplerini sıraladı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yüksek yargı üyeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP lideri Özgür Özel ve milletvekillerinin katıldığı Yargıtay'daki adli yıl açılışında yargıda yaşanan sorunları sıraladı. Erinç Sağkan, "Davet halinde geleceği bilinen kişilere gözaltı uygulaması yapılması, tutuklama tedbirinin cezalandırılmaya dönüşecek şekilde ölçüsüz uygulanması kabul edilemez" dedi.

YARGIYA GÜVENSİZLİK VAR

Sagkan, "Masumiyet karinesini, lekelenmeme hakkını ve gizlilik ilkesini ihlal eden görüntü ve bilgi paylaşımı, makul süre içerisinde iddianamelerin hazırlanmaması, ciddi sağlık sorunu bulunanlar bakımından adli kontrol hükümlerinin uygulanmaması gibi hukuka aykırı uygulamalar, ceza adalet sistemine karşı derin ve yaygın bir güvensizlik oluşturmaktadır. Bu süreçte, Avukat Mehmet Pehlivan'ın mesleki faaliyetleri nedeniyle soruşturmaya konu edilerek tutuklanması ise savunma hakkının açık ihlalidir" diye konuştu.

KEYFİ UYGULAMALAR BİTSİN

Erinç Sağkan şunları söyledi. Yurttaşların adalete ve demokratik kurumlara olan inancını aşındıran bu uygulamalar, hukuk devleti ilkesini temelde sarsmakta, anayasal sınırların belirsizleşmesine ve keyfi uygulamaların önünün açılmasına neden olmaktadır. Unutulmamalıdır ki anayasanın 36. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 maddesiyle güvence altına alınan adil yargılanma hakkı sadece şüpheli ya da sanığa değil toplumun adalet duygusuna karşı da yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.